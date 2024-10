Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nok en gang har USA vært preget av ekstremvær. Denne gangen har ekstremværet fått navnet Helene. Orkanen har rammet det sørøstlige USA. Tirsdag meldte VG at minst 130 er døde på grunn av orkanens ødeleggelser og 600 mennesker var fortsatt ikke gjort rede for. Tallene på døde er ventet å stige før denne lederen er publisert.

VG skriver at dronebildet fra Horsehoe Beach i Florida, tatt på lørdag, viser en rekke smadrede hus. Bare noen få står igjen. Ifølge CNN er hundrevis av veier er stengt, særlig i Nord- og Sør-Carolina og mer enn to millioner husholdninger strømløse.

Den eneste positive nyheten om Helene er at varslene ble nedjustert like før uværet traff land. Orkanen var ventet å være enda farligere. Ifølge NTB ble det på forhånd advart om at vindkastene kunne utløse bølger og stormflo med en høyde på opptil seks meter langs den flate kysten. Likevel var orkanen Helene blant de sterkeste og farligste i nyere tid.

President Joe Biden er tydelig i sin tale når han svarer på om klimaendringene er årsaken til ekstremværet ødeleggelser. Han svarer: «Absolutt, helt klart, utvetydig, ja, ja, ja, ja.»

Amerikansk lederskap med kondolanser

President Joe Biden vil besøke noen av de hardest rammede områdene senere denne uken og presidentkandidatene Kamala Harris og Donald Trump har sendt sine kondolanser.

Det finnes åpenbart mange klimafornektere i USA, særlig blant Donald Trumps tilhengere. Om disse vil ta Bidens budskap på alvor er tvilsomt. Det er likevel viktig at dette blir sagt. Det er ikke første gang østkysten av USA blir rammet av orkan.

FNs klimapanels spesialrapport om ekstremvær konkluderer med at det i en varmere verden er sannsynlig med omtrent like mange, eller litt færre, tropiske stormer og orkaner. Til gjengjeld vil det sannsynligvis bli flere av de aller sterkeste orkanene. Årsaken er at havet blir varmere.

Bjerknessenteret, som er en del av Universitetet i Bergen, forsker på effekten av klimaendringer. De konkluderer med at vi ikke kan stoppe stormene, men vi kan flytte folkene som bor områdene nær havet.

Også Norge rammes

Slik vi har sett i årene som ligger bak oss, rammes også Norge. CICERO, senter for klimaforskning, konkluderer med at ekstremværet i Norge stadig blir verre. Blant annet blir nedbøren som regn og snø stadig mer intens. Det betyr at det blir flere og mer alvorlige ødeleggelser på grunn av flom og oversvømmelser.

Hvordan kan vi alle bidra? Vi kan ta klimaendringene på alvor. Det er en viktig forutsetning for at vi velger politikere som villig til å sette inn kraftfulle tiltak for å redusere den alvorlige utviklingen. Så kan vi håpe at USAs befolkning gjør det samme om får uker.