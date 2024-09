Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne helga kommer Vårt Land med bilaget «Godt voksen». Det tar opp ulike sider ved livet når vi eldes. En av sakene handler om Norges første kvinnelig prost, Astrid Bjellebø Bayegan. Hun er nå blitt 81 år og sier blant annet at «alderdom er en velsignelse.»

Slik majoriteten av eldre mennesker opplever det, peker Bayegan på noe viktig. Statistisk sentralbyrås store undersøkelse fra 2020 viser at det er to aldregrupper som opplever best livskvalitet og mer lykke enn de andre. Det er de mellom 45 og 66 og de mellom 67 og 79. Disse to gruppene skårer høyest på både livskvalitet og lykke. Men også de over 80 år skårer bedre enn gjennomsnittet av befolkningen på flere indikatorer for tilfredshet og lykke. Innenfor den godt voksne aldersgruppen bidrar god helse, grei økonomi og gode relasjoner til økt opplevelse av tilfredshet og lykke.

Som ellers i livet øker planer og valg viktig muligheten for et godt og innholdsrikt liv

Myten om alder

Det er ofte slik at unge mennesker er redd for å bli gammel. For mange yngre mennesker vil det derfor kanskje være overraskende at dette er den tiden i livet der vi i gjennomsnitt har det best i livet. Det har vært ment og skrevet en del om hvorfor det er slik. En av grunnene er kanskje at eldre mennesker slipper å kjenne på tyngden av de kommende livsvalgene som unge mennesker ofte bruker mye tid på. Når man har levd et langt liv har man tatt mange av livets viktigste valg. De fleste av disse valgene kan ikke gjøres om igjen. For mange kan det gi en form for frihet i å slå seg til ro med valgene som er tatt, og gjøre det beste ut av dem.

Selvsagt er det slik at eldre statistisk sett har kortere tid igjen å leve enn unge. På den andre siden har eldre mennesker vært velsignet med et langt liv fram til nåtiden. Det er slett ikke alle forunt. Hva fremtiden bringer vet heldigvis ikke noen av oss. Men det livet vi har levd kan heller ingen ta fra oss.

Gode planer kan gi økt ro

I temanummeret «Godt voksen» er det flere saker som omhandler planer og forberedelser man kan gjøre for å sikre en best mulig alderdom. En av sakene handler om framtidsfullmakt, en annen om hvordan flere eldre kan stå lenger i jobb. En annen sak handler om Berit Birkeland på 88 år, som har planlagt sin egen begravelse. Hun har ingen livsarvinger og forteller at planleggingen har gitt henne mer ro i livet. Kanskje er ikke slike planer like viktig for alle, men det kan være det for noen. Da er det godt å kunne legge slike planer.

Det gode liv

En god alderdom handler om det vi bryr oss mest om ellers i livet: at vi har gode hverdager, at vi har folk rundt oss som vi bryr oss om, og at vi selv kan velge. Å bli gammel er en del av det å leve. For de fleste av oss er det derfor viktig at vi tenker på hvordan vi ha det i livets nest siste og siste fase. Som ellers i livet øker planer og valg muligheten for et godt og innholdsrikt liv.