I essayet «Er den psykedeliske festen over?» i Morgenbladet, tar Anders Danielsen Lie et oppgjør med legemiddelindustrien og New age som har funnet hverandre i synet på psykedeliske stoffer.

Danielsen setter ord på noe mange har fulgt med på. Danielsen skriver at «mediene i årevis har bidratt til å skape et internasjonalt hype rundt psykedeliske medisiner.» Han viser til at det er blitt brukt begreper som «paradigmeskifte», «kur mot psykisk sykdom» og «sjelens penicillin.» Han skriver blant annet at «effekten av medisinene ble overdrevet på en måte det ikke var kunnskapsmessig dekning for.»

Psykedeliske stoffer må ikke vurderes ut fra aksjonisme eller gamle holdninger, men ut fra stoffenes virkning og skadevirkning

Betenkelig forskning

Danielsen har videre sett på hvilke miljøer en del av forskerne innenfor dette dette feltet beveger seg innenfor. Han peker på studier som er blitt gjort, uten at man har brukt såkalt «dobbeltblinding». Delvis fordi MDMA-rusen er så vanskelig å skjule. Men delvis også fordi de som var med i testen hadde en nesten 40 prosent andel tidligere var brukere.

Han forteller videre at flere av forskerne i debatten var aktivister som var medlemmer av noe som heter «Norsk psykedelisk Vitenskap.» Dette er en ideell organisasjon som har som visjon å fremme psykedelisk vitenskap i Norge. Ifølge Danielsen består organisasjonen av forskere, men også folk som jobber innen ledelse, en soppdyrker, og en slampoet. Danielsen peker på at nettsiden gir inntrykk av å være en politisk lobbyorganisasjon. Tekstene på nettsiden gir inntrykk av å være et partiprogram, der det er beskrevet i detalj hvordan den psykedeliske aktiviteten skal bygges fram til 2033.

Dermed skapes et bilde av en utvikling som er preget av aktivister, heller enn nøytrale forskere. Det er svært betenkelig. Også fordi Danielsen peker på det som de fleste ser: At det nærmest er utrendy å være skeptisk til psykedeliske stoffer. Dette til tross for at man kan dø av et stoff som ketamin.

Testing av nye stoffer

I dag er en rekke stoffer på markedet. Det er derfor uhyre viktig at forskningen som blir gjort, skjer på et nøytralt grunnlag, der både virkning, bieffekter og skadelige effekter blir vurdert på fra et saklig forskerblikk og ikke fra et aksjonistblikk.

Vi tilslutter oss Danielsens uttalelser om at psykedelikaaktivistene i årevis har fortalt en offerhistorie på grunn av fordommer mot 60-tallets motkultur. I dag er tiden inne for å vurdere forskning og bruk av psykedelia med andre briller. Bruken av psykedeliske stoffer i psykiatri må ikke vurderes ut fra gamle holdninger og ståsteder, det være på den ene eller andre siden, men ut fra stoffenes virkning og skadevirkning.