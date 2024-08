Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den norske frikirkeligheten er en viktig samfunnsaktør. Hver uke samler de en betydelig gruppe mennesker til fellesskapene sine. Mange steder viser kirkene et stort engasjement for å bygge gode samfunn, motivert av kristen tro og nestekjærlighet.

Til tross for dette, har frikirkeligheten vært dårlig representert under Arendalsuka, der landets fremste samfunnsaktører viser seg fram og holder debatter og seminarer.

Generalsekretær Siri Iversen i Misjonskirken Norge forteller til Vårt Land at hun ble indignert på frikirkelighetens vegne, da hun besøkte Arendalsuka i fjor. I år bestemte Misjonskirken seg for å satse, og var til stede med både stands og eget arrangement i samarbeid med Pinsebevegelsen.

Strøk ikke kristne medhårs

Det kan diskuteres hvor mye aktører får igjen for pengene og ressursene de bruker på tilstedeværelsen i Arendal. Vårt Land har tidligere skrevet at Den norske kirke har trappet ned aktiviteten under Arendalsuka for å spare penger.

For Pinsebevegelsen og Misjonskirken var årets Arendalsuke etter alt å dømme en suksess. 300 personer var til stede på arrangementet deres, der psykolog Peder Kjøs var invitert for å samtale om tro.

Troen blir ikke mer relevant for samfunnet av at kristne står på sine egne talerstoler og insisterer på at de er relevante

Kjøs omtaler seg som ateist, men har ved flere anledninger snakket om sin nysgjerrighet for kristen tro. Dette fortalte han om for åpen scene i en samtale med forkynner Linda Andernach Johannesen. I en annen samtale, med Pinsebevegelsens leder Øystein Gjerme, delte Kjøs sine perspektiver på det kristne konseptet synd.

Selv om Kjøs viser en sympatisk holdning til religion, strøk han ikke kristenfolket medhårs. Han ga flere grunner for hvorfor han ikke tror på en Gud. Og han kritiserte måten begrepet synd har blitt brukt på, som et maktmiddel for å fremme kirkens egne interesser. Gjerme ga sine perspektiver på balansegangen mellom synd og nåde, og problematiserte det han kalte «atferdsregulerende forkynnelse›, som handler om å få folk til å oppføre seg rett.

Et viktig utenfrablikk

Til sammen har Pinsebevegelsen og Misjonskirken Norge omtrent 60.000 medlemmer. De hører med i det gode selskap når landets viktige samfunnsaktører er samlet.

At de bruker anledningen til å invitere noen som kan vurdere troen deres utenfra, er prisverdig. Troen blir ikke mer relevant for samfunnet av at kristne står på sine egne talerstoler og insisterer på at de er relevante. Men ved å la en person som Peder Kjøs gi sitt utenfrablikk, og ta innvendingene hans på alvor, blir diskusjonen om tro langt mer interessant – også for folk utenfra.