Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nylig ble det klart at Den norske kirke kutter i utgiftene på Arendalsuka.

Arendalsuka samler topper i norsk politikk og samfunnsliv, og er etter hvert blitt en viktig arena for debatt og politisk påvirkning. Mange ulike aktører arrangerer samtalepaneler, foredrag og møter. De siste årene har Den norske kirkes Kirkeskipet ligget til kai i sørlandsbyen. Der har det vært en rekke arrangementer. Det er det nå slutt på, forteller Den norske kirkes kommunikasjonsdirektør Emil Tan Engeset til Vårt Land.

Budsjettet kuttes i år med to tredeler, til 120.000 kroner. Antallet arrangementer går fra over 15 til to.

Folk vil gjerne ha kirken, selv når den strekker seg mot eliten

Mindre penger nasjonalt

Vårt Land har mange ganger tatt til orde for at Den norske kirke skal bruke mindre penger på nasjonalt nivå og på bispedømmenivå. Snarere bør finansene gå til førstelinjetjenesten, til lønn for prester, diakoner, organister og andre som driver den lokale kirke fra dag til dag. For eksempel er mer lokal satsing på barn og unge langt viktigere enn flere byråkratiske fagstillinger på høyt nivå. Å være med i et kor betyr mer for enkeltmennesker enn justering av de nasjonale strategidokumentene.

Kirkeskipet i Arendal har hatt som målsetting å nå beslutningstakere og folk på øverste samfunnsnivå. Like fullt ser det ut til å ha fungert mer som et sted for den kirkelige grasrota. Det er i seg selv en pekepinn om hva Den norske kirke gjør best, nemlig å samle alminnelige mennesker om kristelige ting. Folk vil gjerne ha kirken, selv når den strekker seg mot eliten.

En god prioritering

Når Den norske kirke nå velger å kutte en stor utgiftspost, og det attpå til en nasjonal post som skulle brukes på nasjonale anliggender, er det av det gode. Det gir et signal om at prioriteringene er på plass. De færreste av Den norske kirkes medlemmer er til stede på Arendalsuka, og de færreste blir berørt av det som foregår der. Arendalsuka er i stor grad lukket rundt seg selv. Den norske kirke gjør et riktig valg i å kutte i pengebruken knyttet til Arendalsuka.

Kommunikasjonsdirektøren sier at det er trangere økonomiske tider og at de har lyst til å bruke mindre penger. Det er å håpe at den lysten vedvarer, sammen med en lyst til å bruke mer penger på ting som betyr noe for lokalsamfunn og individer.