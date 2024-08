Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Etter at president Joe Biden trakk seg som presidentkandidat til høstens valg i USA, har visepresident Kamala Harris raskt etablert seg som en tydelig demokratisk presidentkandidat. Det har skapt en enorm entusiasme i demokratenes leir og en ny dynamikk i valgkampen.

To gamle menn

Fram til Biden trakk seg var det to menn rundt 80 år som var kandidater. Det ble etter hvert et problem i USA, som har hatt svært lav valgdeltagelse blant unge. Å være amerikansk president er dessuten en av verdens aller mest krevende jobber. Man skal være i stand til å ta vanskelige, tunge og avgjørende valg døgnet rundt. Man kan ikke framstå svekket.

Mange frykter, med god grunn, at Trump vil rive ned demokratiske institusjoner i USA.

Som visepresident har Harris stått i skyggen av Biden. Hun har måttet håndtere vanskelige saker. Men etter at hun meldte seg på som presidentkandidat har vi sett en annen og langt mer offensiv side av Harris. Hennes første tale etter at hun offentliggjorde sitt kandidatur var svært slagkraftig. Hun gikk rett i strupen på Trump og framstår både uredd og handlekraftig.

Framstår uredd

Harris utfordrer Trump på hans hjemmebane i langt større grad enn hennes forgjengere. Hun setter også tydeligere ord på det mange amerikanere opplever: at Trump skapte frykt og uro i USA. Ikke minst har hans uttalelser om at det ikke vil være behov for at kristne stemmer ved neste valg skapt en uro for det amerikanske demokratiet, og det med god grunn. Vi vet alle at Trump ikke aksepterte valgnederlaget ved sist valg. Mange har en berettiget frykt for at Trump vil rive ned demokratiske institusjoner.

Harris har fått bred støtte. En av gruppene som støtter henne offentlig er 200 ledere i tech-bransjen, med forretningsmannen Mark Cuban i spissen. Deres begrunnelse er typisk blant en del som nå stiller seg bak Harris: «Vi er pro-business, pro-den amerikanske drømmen, pro-entreprenørskap og pro-teknologisk fremgang. Vi tror også på demokrati som ryggraden i vår nasjon. Vi tror at sterke, pålitelige institusjoner er en fordel, og ikke en feil. Vi tror at vår bransje – og alle andre bransjer – ville kollapset uten dem»

En tøff valgkamp

Valgkampen blir nå svært spennende og i valget kan marginene bli små. Vippestatene blir avgjørende. Uansett er det et ubetinget gode at amerikansk politikk er revitalisert. Det er viktig for USA, det er viktig for at flere unge skal bruke stemmeretten og det er et viktig signal til resten av verden.