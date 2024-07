Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Stadig flere velger å gå pilegrimsferd, kan du lese i dagens avis.

I år er økningen på de offisielle pilegrimsledene 40 prosent i forhold til samme tid i fjor. Den økningen kommer på toppen av at det er 40 prosent flere vandrere fra Oslo, sammenlignet med i 2019, ifølge tall fra Nasjonalt pilegrimssenter.

Selv om de fleste vandrerne er over 50 år, er det blant de unge voksne at tallene øker mest, ifølge Per Gunnar Hagelien som jobber på pilegrimssenteret i Hundtorp i Sør-Fron kommune.

Ikke religiøse, men begeistret

I Vårt Lands artikkel møter vi studentene Stian Norrud Busch (23) og kompisen Sivert Sande Kverme (22) som valgte å gå fra Oslo til studiebyen Trondheim tidligere i sommer. Ingen av de to unge mennene anser seg som religiøse, men de innrømmer at det var umulig å la være å legge merke til den religiøse rammen rundt det å gå pilegrim. På turen har de gått innom så mange kirker og kapeller som mulig.

Selv om kirkebesøkene til de unge mennene først og fremst handlet om å samle inn stempler til pilegrimspassene deres, bør ikke kirkene avfeie viktigheten av disse visittene. For det er ikke sånn at det bare er medlemsøkning som har verdi for norske kirkesamfunn.

Det har en egen verdi at unge sekulære nordmenn ønsker å bare være i det religiøse, enten det er gjennom å gå pilegrim eller besøke kirker på sin vei. Norske kirkesamfunn er ikke bare avhengig av flere medlemmer som gir seg hen til tro, de trenger også at de som ikke tror ser verdien av de religiøse sfærene, være seg langs pilegrimsledene eller i kirkerommene.

En ny generasjon

Derfor er slike turer som Busch og Kverme går så verdifulle, ikke bare for dem selv, men også for den store religiøse offentligheten. Trenden med at stadig flere unge velger å gå pilegrim bør skape engasjement og inspirasjon hos norske kirkesamfunn. Den forteller om en generasjon som har behov for å se seg selv i en større sammenheng, behov for ettertanke og behov for refleksjon.

Dette er behov som både storsamfunnet og kirkesamfunnene bør ta på alvor og gripe muligheten til å møte. For her bør sistnevnte ha mer enn pilegrimsturer å tilby.