Unge Høyre-lederen har et godt poeng

Til Vårt Land sier Svenneby at han vil la staten sikre Den norske kirke, men fjerne støtte til andre trossamfunn. Han sier også at det er «misforstått» å støtte alle trossamfunn på lik linje. Begrunnelsen hans er at Norge «har vært et kristent land i tusen år og kirken er en helt avgjørende kulturbærer i Norge. Det å tro – uavhengig av hilken religion man tilhører – at dette skal likestilles med religioner som har “poppet opp” de siste 50 årene, er jeg veldig uenig i».

Verdikonservativ retning

Det er ingen tvil om at Svenneby har tatt Unge Høyre i mer verdikonservativ retning, i en tid da det åpenbart er i vinden blant mange unge. Han mener det er det som best ivaretar en liberal posisjon, fordi man i mange land ser konsekvensene av mangelen på følelse av fellesskap, identitet. Svennebys poeng er at opplevelsen av å bli hørt er en viktig driver for at velgere går til ytre høyre-partier i for eksempel Frankrike.

Der Svenneby bommer er når han setter likhetstegn mellom kristendommen i Norge og Den norske kirke

Her har nok Svenneby helt rett, og løsningen er at politikere i sentrum av det politiske landskapet må tørre å ta vanskelige verdidebatter og debatter om tros- og livssynspolitikk.

Statskirken er avskaffet

Det er ikke gitt at de politiske løsningene i Unge Høyres nye partiprogram er de beste, men Svenneby fortjener ros for å utfordre til refleksjon blant politikerkollegaer i andre partier. Det er for eksempel mange prinsippelle utfordringer ved å ikke støtte trossamfunn på lik linje. Spesielt etter at et nesten samlet politisk miljø avskaffet statskirken for få år siden.

Likevel, som Svenneby sier, trenger man ikke å like at Norge har vært påvirket av kristendom i 1000 år. Det er bare et faktum, som vi alle må forholde oss til.

Det er klokt av politikerne på Stortinget å ikke undervurdere betydningen av felles kultur, felles verdier og felles referanser i et samfunn som vårt. Det er også helt rett når Svenneby fremhever betydningen av å forstå hvilken kultur vi lever i, og hva den ikke er. Det er en grunnleggende forutsetning når vi skal integrere nye borgere inn i denne kulturen.

Feil av Svenneby

Der Svenneby bommer er når han setter likhetstegn mellom kristendommen i Norge og Den norske kirke. Den norske kirke er 1000 år gammel, men fram til reformasjonen var den en katolsk kirke. En rekke av dagens frikirker har også sitt utgangspunkt i eller et sterkt slektskap til Den norske kirke. Arven fra haugianerne viser at også kristne grupper i opposisjon til den gamle statskirken har vært med på å forme den kultur og det samfunn Norge har i dag.