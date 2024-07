Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Jeg klarte ikke å se for meg at barnebarna våre var trygge der, og definitivt ikke mine barnebarns barnebarn». Debatten har rast siden Ragnhild Helena Aadland Høen uttalte dette om Den norske kirke til avisen Dagen tidligere i sommer. Aadland Høen er katolikk, og kommunikasjonsleder ved den kristne høyskolen MF vitenskapelig høyskole.

Leder ved skolens studentråd, Natalie Woldengen, er kritisk til at kommunikasjonslederen ved en skole som utdanner mange prester til Dnk kommer med denne typen utsagn. Nestleder i Kirkerådet, Gard Sandaker-Nielsen, mener Aadland Høen driver med «nedsnakking», og mener kritikken er for «kategorisk».

Professor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Hallgeir Elstad sier at uttalelsene til Høen kan oppleves som ei rollekonflikt, og at det ikke sender det beste signalet til MF-studenter som ser for seg en framtid i Dnk.

Andre stemmer støtter Aadland Høen. Høyskolelektor Dag Øivind Østereng ved NLA Høgskolen påpeker at dette ikke er noe nytt budskap fra Aadland Høen. Hennes standpunkt er kjent. Han mener det er det en styrke for MF at man har ansatte som representerer en bredde av kirkelandskapet.

Positivt med kritikk og åpenhet

Det siste har han helt rett i. En institusjon som MF må tåle at det er teologisk uenighet blant de ansatte, og at det fremmes kritikk mot trossamfunn. En vitenskapelig høyskole som ikke har takhøyde for det må kalle seg noe annet.

Aadland Høen påpeker i et intervju med Vårt Land at arbeidsgiver er ikke nevnt i saka, og det er «helt tydelig at synspunktene er mine personlige vurderinger». Som kommunikasjonsleder ved MF har selvsagt Aadland Høen sin ytringsfrihet, og må kunne snakke åpent om sin egen trosreise. Det er bare positivt.

Posisjoner har er pris

Samtidig er det slik at makt og posisjoner har en pris. MF er et sted der en stor bredde av kristenheten samles. Å være kommunikasjonsleder her er en maktposisjon i det kirkelige landskapet.

Når Aadland Høen uttaler seg sterkt kritisk om Norges største trossamfunn, er ikke det er privat uttalelse. Lederpersoners uttalelser om forhold som er relevant for ens offentlige rolle spiller tilbake på den posisjon og arbeidsgiver man har. Alle som har slike roller gjør klokt i å tenke gjennom ordvalg og hvilke virkning det vil få.

Det som gjør hennes uttalelser krevende for mange er påstanden at Den norske kirke ikke er «trygg» for hennes barnebarn. Den som leser hele intervjuet med MFs kommunikasjonsleder skjønner at hun ikke mener at det er direkte farlig for barn i Dnk. Hun er bekymret for den teologiske utviklingen, et legitimt ståsted hun deler med mange andre.

Samtidig åpner ordbruken for tolkninger som ikke bringer debatten framover. Når man bruker for sterke ord drukner gjerne kjernen i eget budskap, og man utløser helt unødvendig usikkerhet og sterke motreaksjoner.