Det blir bare en ny leder som ligner ham, var analysen fra de fleste da den beinharde konservative president Ebrahim Raisi døde i et helikopterkrasj tidligere i år. Men det ble ikke Raisis ideologiske tvilling Saeed Jalili som vant valget. Mens størstedelen av folket boikottet forrige valg, stemte nesten halvparten denne gangen - og de valgte den selverklærte reformist Masoud Pezeshkian.

Pezezhksian hadde to valglovnader. Den ene var å få lettet på sanksjonene mot Iran gjennom nye avtaler med vestlige land, der Irans atomvåpenprogram er forhandlingskortet. Det andre var å lette på moralpolitiets undertrykkelse av kvinner. Folk signaliserte tydelig at det er slike endringer de vil ha.

Får store problemer

Men Pezeshkian får store problemer med å innfri. De som vil ha en hard linje mot utenverdenen sitter på mektige posisjoner, og vil gjøre de vanskelig for ham å forhandle. Enda verre blir det om Donald Trump blir amerikansk president. Om han ikke lykkes og folks økonomi fortsatt forverres, blir det mot presidenten misnøyen blir rettet, ikke mot de som trekker i trådene.

Også når det gjelder politikken overfor kvinner og muligheten for ytringsfrihet, er det andre som bestemmer retningslinjene. Han kan ha en mulighet til å svekke moralpolitiets makt. Men det er liten grunn til å vente bedre kår for ytringsfrihet og opposisjon.

Irans folk har fått en sjanse til å vise hva de ønsker. Det får de dessverre neppe oppfylt.

Iran står bak både Hizbollah, Hamas og Houthi-militsen. Den nye presidenten har allerede forsikret om at de fortsatt får støtte fra hans regjering. Det er neppe grunn til å regne med et fredeligere Iran under hans regjering. Han har dessuten begrenset innflytelse over Revolusjonsgarden, som står for krigspolitikken.

Står bak lederen

Pezeshkian forsikret under valgkampen at han er fullt og helt på linje med den øverste leder Ayatollah Ali Khamenei. Uten det kunne ikke stilt til valg. Det er da også Khamenei og hans indre krets som har det siste ordet i Iran. Derfor betyr det mer hvem som skal overta etter Khamenei når hans tid trolig snart er omme. Raisi var i sin tid het kandidat. Nå er det mest sannsynlig at det blir en ny Khamenei.

Irans folk har fått en sjanse til å vise hva de ønsker. Det får de dessverre neppe oppfylt. Men vi skal likevel se det som en oppmuntring at de nådde fram så langt som de gjorde.