Det var president Joe Biden selv som delte ut presidentens frihetsmedalje til Stoltenberg. Biden begrunnet utdelingen personlig med at Stoltenberg er en visjonær statsmann og utholdende forsvarer av demokratiet. Stoltenberg har også ledet den transatlantiske alliansen gjennom det vanskeligste tiåret for europeisk sikkerhet siden andre verdenskrig.

Statsmann av ypperste kaliber

Jens Stoltenberg er en statsmann av den sorten vi kan stole på. Som Biden la vekt på i sin begrunnelse for å tildele presidentens frihetsmedalje, var Vladimir Putin sikker på at han ville vinne da Russland angrep Ukraina i 2022. Putin regnet også med at angrepet ville splitte Nato. Til tross for svake elementer innad i alliansen, som Ungarns statsminister Viktor Orban, har Stoltenberg klart å bevare alliansens enhet. Mer enn det, har Stoltenberg også klart å styrke og forene Nato mer enn på mange tiår.

Nå som Nato-toppmøtet i Washington går av stabelen, der det blant annet formelt skal velges ny generalsekretær, benytter vi anledningen til å takke Stoltenberg for innsatsen og ønske han velkommen hjem igjen.

Det betyr ikke bare mye for ukrainernes forsvarskamp, men for hele Europas trygghet.

Stoltenberg har vist seg som en kløktig strateg mellom Nato-landenes ledere, men også en leder med verdiene og hjerte på rett sted. På merittlisten har han at både Sverige og Finland nå også er Nato-medlemmer, til tross for at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan prøvde å stikke kjepper i hjulene.

Ensom og lite glamorøs tilværelse

Noe av det viktigste Stoltenberg har klart i tiden som generalsekretær, er å øke vår felles bevissthet om hvilke globale trusler vi står overfor. Som han sa i sin tale da han mottok den amerikanske presidentens frihetsmedalje, vil utfallet av Ukraina-krigen være avgjørende for global sikkerhet i flere tiår. En eventuell russisk seier i krigen der vil kunne styrke en allianse av Russland, Kina, Iran og Nord-Korea. Det vil være faretruende for alle verdiene vi tror på.

Jens Stoltenberg hadde andre planer enn å sitte på posten som generalsekretær i Nato helt til nå. Han satte fellesskapet fremfor seg selv når han la disse planene på vent og utvidet tjenesten. Det har nok kostet. Tilværelsen som generalsekretær i Brussel er nok mindre glamorøs og mer ensom enn mange vil tro.

