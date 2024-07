Sp skal ha skryt for å ha iverksatt en ordning å for å restaurere og reparere gamle kirker.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det blir nå mulig å søke penger fra kirkevernsfondet til reparasjoner og restaurering av gamle kirker. Dette er en helt nødvendig ordning, fordi mange av våre gamle kirker lenge har stått til forfall. Minister med ansvar for ordningen, Kjersti Toppe, kaller dette en merkedag, og kunngjorde at første utlysingen fra kirkevernsfondet var ute. I anledning det viktige startskuddet var hun på plass i Gamle Aker kirke i Oslo sammen med blant annet riksantikvar Hanna Geiren, kirkeverge Kjetil Haga og Marit Hougsnæs fra KA.

Ordningen er slik at regjeringen skal gi 10 milliarder til verning og restaurering av norske kirker over de neste 20–30 årene. Middelalderkirkene skal prioriteres fram til markeringen av slaget på Stiklestad i 2030. Ordningen er et samarbeid mellom Regjeringen, Den norske kirke, Riksantikvaren og KA.

De gamle kirkene er viktige både viktig for kristne og de har stor kulturell verdi. Derfor er det svært gledelig at de nå blir tatt vare på, slik at nye generasjoner får glede av dem.

De klare prosjektene får penger først

Den første utlysningen gjelder de prosjektene som allerede er klare. I denne runden vil tilskuddene gå til forprosjekter eller til kirker som allerede er kommet langt og som er klare til å begynne med restaurering. De som falle utenfor nå, men dei vil kunne søke neste omgang, ifølge Toppe.

Ministeren er opptatt av at de gamle kirkene ikke bare skal restaureres, men at de også skal kunne brukes av dagens kirkegjengere. Hun legger vekt på at kirkene ikke skal være museum.

En lang prosess

I 2020 skrev Vårt Land at vedlikeholdet av gamle kirker hadde vært en politisk kasteball i minst ti år. Den gangen var det kommet en rekke rapporter og uttalelser fra Riksantikvaren. Eksperter pekte på at forfallet akselererte. Det ble slått fast at et stort antall gamle norske kirker forfaller. Aller verst sto det til med de 159 middelalderkirkene i stein. Mange av disse var i svært dårlig forfatning.

I 2020 pålå stortingsflertallet Solberg-regjeringen å handle. På initiativ fra Sps Åslaug Sem-Jacobsen, ba Sp, Ap, Frp og SV regjeringen sette i gang arbeidet for at disse steinkirkene skal «ha ordinært vedlikeholdsnivå innen tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030». I dag er det verdt å merke seg at det også er Sps Kjersti Toppe som nå gir startskuddet for kirkefondets milliardordning. Både Sem-Jacobsen og Toppe skal ha skryt for et iherdig arbeid, og for at partiet også i regjering satt seg fore å gjennomføre det de lovet.

De gamle kirkene er viktige for alle oss som står i en kristen tradisjon i Norge. Men byggene er også av stor kulturell verdi. Derfor er det svært gledelig at de nå blir tatt vare på, slik at nye generasjoner kan få glede av de gamle kirkene.