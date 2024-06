Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I Egypt finnes enorme pyramider som tjente som gravkammer for mektige konger. I mange land kan de rike kjøpe små slott på gravlundene, med plass til urnen til seg selv og etterkommerne. Rundt om i Norge har vi funnet levninger av mennesker som var velstående nok til å bli begravd i et skip.

Men disse fenomenene kan ikke skjule at døden kommer like ubønnhørlig for den rike som for den fattige, like sikkert for den viktige som for den unnselige.

Vi støtter ethvert skritt nærmere en nedleggelse av begravelse på statens bekostning

Kommunal og statlig

Dersom et menneske dør i Norge uten å etterlate seg midler og uten slektninger som kan betale, er det kommunen som står for gravferden. Alle skal få et verdig farvel, om så det blir på enkelt vis. Dette er et av vårt samfunns adelsmerker. Det er også en av de viktige tjenestene trossamfunnene bistår med, og da spesielt Den norske kirke.

Men noen er tross alt likere enn andre. Slikes gravferd blir også offentlig finansiert, men det heter gravferd på statens bekostning. Sjelden har forskjellen mellom kommunal og statlig finansiering opplevdes større, en slik gravferd er kostbar og forseggjort.

Historisk har gravferd på statens bekostning ikke vært underlagt noe reglement, men blitt brukt som en æresbevisning når viktige politikere eller kultur-aktører har gått ut av tiden. De senere år har antallet slike gravferder økt i antall. Og når generøsiteten først har økt, har den en tendens til å øke mer. Presset om økt liberalisering øker eksponensielt med den faktiske liberaliseringen. Med det er det skapt stor usikkerhet om hvem som bør begraves på slik ærefullt vis, og noen ganger også svært lite verdige debatter i kjølvannet av dødsfall.

Innskjerping

Når regjeringen og Jonas Gahr Støre nå strammer grepet og gjør kriteriene tydelige, er det derfor kjærkomment. Fra nå av omfatter ordningen kun medlemmer av den nære kongefamilien som aktivt har representert Kongehuset, sittende medlemmer av regjeringen, tidligere statsministre, og sittende eller tidligere høyesterettsjustitiarier.

Vårt Land har tidligere tatt til orde for at hele ordningen bør skrotes. Dette er fortsatt vårt primærstandpunkt, men ethvert skritt nærmere en nedleggelse er av det gode.

Alle er like, og alle er like for Gud. Du kan ingenting ta med deg dit du går, heter det i sangen. Heller ikke ære.