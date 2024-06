Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Forrige uke ble Ingrid Vad Nilsen takket av som direktør for Kirkerådet. Hun er nå blitt pensjonist. Som kirkens øverste ansatte leder og direktør har hun ledet Den norske kirke gjennom en rekke omfattende og krevende endrings- og omstillingsprosesser. De viktigste av disse har vært prosessen med å skille stat og kirke og intern kirkelig organisering. Kirkerådets oppgaver har også vokst betraktelig i perioden etter at hun tok over. Alle disse prosessene har vært omfattende og arbeidskrevende, og det har fordret en tydelig direktør. Det har Vad Nilsen vært.

Solid erfaring

Hun var ingen novise da hun kom til Kirkens hus. Vad Nilsen hadde med seg en solid erfaring fra ulike sammenhenger som er viktig for Den norske kirke. Ikke minst kom hun fra stillingen som ekspedisjonssjef i kirkeavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet. Men hun hadde også opplevd kirken på flere ulike nivåer. Hun har vært generalsekretær i Norges Kristne råd og leder for Mellomkirkelig råd. Hun har vært prost i Solør, Vinger og Odalen i Hamar bispedømme, og hun har jobbet som kateket i Sør-Varanger.

Kombinasjonen av alle disse gav henne en sammensatt og bred erfaring. Den utgjorde et solid grunnlag som ga henne både tyngde og autoritet. Det har også hjulpet henne i arbeidet med å samle de ulike delene av Den norske kirke. Blant Vad Nilsens medarbeidere pekes det på at ansatte i ulike deler og på ulike nivåer i kirken nå rett og slett møtes oftere og snakker mer sammen enn de gjorde før. Det har Vad Nilsen mye av æren for.

En modig og klok leder

Rollen som kirkerådsdirektør er i utgangspunktet mindre synlig enn kirkerådslederen. Men gjennom sin stødige og kyndige styring av Kirkerådets administrasjon har Vad Nilsen likevel vært markant.

De som har vært rundt henne omtaler henne som en uredd leder som både vet hva hun vil og som lytter til sine medarbeidere. Det blir pekt på at hennes erfaring har gitt henne betraktelig tyngde, både internt i kirken og i offentligheten. På Kirkens hus var Vad Nilsen en svært godt likt leder og kalles både klok og modig. Hun blir også omtalt som en trygg leder som fikk fram det beste i sine ansatte.

Som direktør har Vad Nilsen jobbet hardt for å sørge for at kirkepolitikerne skulle få et best mulig grunnlag for å fatte sine beslutninger. Blant medarbeidere i Kirkerådet og blant kirkemøtets medlemmer har mange spesielt ønsket velkommen hennes årlige orienteringer om utfordringsbildet for Den norske kirke. Her har Vad Nilsen turt å peke tydelig på de utfordringer og muligheter som ligger foran kirken.

Vi benytter anledningen til å takke Ingrid Vad Nilsen for en formidabel innsats i en viktig til for Den norske kirke.