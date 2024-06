Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

VID vitenskapelige høgskole bør tenke enda større. Det mener tidligere BI-rektor Torgeir Reve, som også har vært styreleder ved VID. Reves poeng er at de verdibaserte høgskolene er veldig små og har utsatte fagmiljøer. Han mener det er mye å tjene på at de slår seg sammen og samarbeider. Helt konkret peker Reve på at VID bør snakke med MF vitenskapelig høyskole om potensialet i en sammenslåing.

Bør i det minste snakke sammen

Flere peker på ulikt teologisk grunnlag som et umiddelbart hinder for eventuelle sammenslåinger. NLA Høgskolen har for eksempel en mer konservativ profil enn mange av de andre høgskolene. Reve møter utfordringen med en oppfordring om at man ikke kommer noen vei uten å snakke sammen. Det er et godt poeng.

VID vitenskapelige høgskoles modell har også vist at det er fullt mulig å ta vare på egenart og mangfold selv etter en sammenslåing, med en bredde i profiler fra Gyrid Gunnes til Knut Alfsvåg blant sine vitenskapelig ansatte.

Et annet poeng er også at det finnes flere verdibaserte universiteter internasjonalt som har sitt utspring i kirker eller diakonal virksomhet. VID planlegger nå for en søknad om universitetsakkreditering, slik rektor Bård Mæland nylig skrev om i Vårt Land.

MF-rektor Vidar Leif Haanes sier til Vårt Land at han ikke deler Reves eller Mælands entusiasme for sammenslåing. Han sier MF tror høgskolen bedre kan oppfylle sin visjon og sitt mandat ved å «fortsatt være en liten og høyt spesialisert institusjon». Han mener også fagmiljøene ved MF er store og solide nok for de studieprogrammene de tilbyr.

Utfordrende økonomiske tider

Haanes innrømmer at ingen kan vite om det vil fortsette å være sånn i årene framover. Det er også her Reves analyse skiller seg fra Haanes sin.

Nylig kunne vi lese om utfordrende tider for MF og flere av de andre teologiske studiestedene. De verdibaserte studiestedene gjør derfor klokt i å planlegge for en annen virkelighet enn den vi har i dag. Der er det liten tvil om at en større paraply vil kunne gjøre bedre nytte av ressursene og gjøre verdiprofilen mer slagkraftig i møte med konkurransen fra de sekulære studiestedene.

De verdibaserte studiestedene burde i det minste snakke sammen om potensialet som ligger i en eventuell sammenslåing.