Denne uken skjedde nok et kvinnedrap i Norge. Denne gangen i Mjøndalen. Nok en gang kunne politiet bekrefte at det har vært en relasjon mellom offeret og den siktede mannen: Et kjærlighetsforhold som nylig hadde tatt slutt.

Politiet tror ikke møtet var tilfeldig

Under en pressekonferanse mandag ettermiddag bekreftet politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen at kvinnen som ble drept i Mjøndalen søndag kveld, ble knivstukket. Drammens Tidende har opplysninger om at kvinnen gjorde det slutt med mannen i løpet av helgen. Den drepte kvinnen i 30-åra etterlater seg to barn. Mannen som drepte henne var ikke faren til hennes to barn.

Det er vanskelig å skjerme seg fra vold i nære relasjoner uten myndighetenes hjelp. Vi er nå kommet til en grense der en del tiltak må innføres som hastetiltak.

Politiet kan ikke svare på hvorfor de møttes, men ifølge Drammens Tidene tror ikke politiet at det var tilfeldig. Gjerningsmannen skal ha kommet gående til stedet. Politiet opplyser at hendelsen er fanget opp på et videokamera. Det er viktig å understreke at politiet i skrivende stund ikke har kommet til spørsmålet om straffskyld. Den siktede mannen fremstilles for fengsling i Drammen tingrett tidlig i uken.

Økning i drap og partnerdrap

Slik VG skrev i starten av april startet året 2024 uvanlig brutalt. Det ble begått 18 drap og 23 ofre på de tre første månedene I en rekke av sakene har ofrene blitt drept av sin egen partner eller nære familie. I flere tilfeller tok gjerningspersonen sitt eget liv og etterlot pårørende uten svar. I en rekke av sakene har ofrene blitt drept av sin egen partner eller nære familie.

På vegne av regjeringspartiene presenterte Aps Hadia Tajik og Sps Sandra Borch en pakke med over 100 tiltak som skal bidra til å forebygge og beskytte bedre mot vold i nære relasjoner. Det er bra at disse tiltakene kommer.

Men innføringen av tiltakene komme raskere. Det er vanskelig å skjerme seg fra vold i nære relasjoner uten myndighetenes hjelp. Vi er nå kommet til en grense der en del tiltak må innføres som hastetiltak. Tilgjengelige krisesenter er et av tiltakene som må komme på plass umiddelbart.

Kvinner og andre som har voldelige mennesker i sin nærhet trenger å være trygge i egne hjem. For de som ikke oppnår slik trygghet må det opprettes flere trygge steder. Myndighetene må nå vurdere hvilke tiltak som raskt bør innføres med størst mulig effekt. Vi har ikke flere å miste til partnerdrap eller drap i nære relasjoner.