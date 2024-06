Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken erklærte statsminister Narendra Modi valgseier i India. Men hans parti gjorde det betydelig dårligere i valget enn forventet. Partiet fikk rundt 37 prosent oppslutning, noe som gjør at de har tapt flertallet i parlamentet. Sammen med sine støttepartier har de nå et knapt flertall.

Modi har legitimert hets og hat-retorikk mot minoriteter. Et eksempel er at han ikke har reagert mot hinduistiske voldsmobber

Modis hindunasjonalisme

Under Modis styre har India i økende grad blitt preget av religiøse motsetninger. Modi er kritisert fra mange hold for å undertrykke minoriteter. Det har gått særlig hardt utover muslimer, men også kristne. I hans tid med regjeringsmakt er det blant annet blitt revet flere moskeer. I januar var Modi til stede på åpningen av Ram-tempelet i Ayodhya, som ble bygd på området til en historisk moské, nord i India. I India er rundt 15 prosent av befolkningen muslimer.

Modi har legitimert både hets og hat-retorikk mot minoriteter. Et eksempel er at han ikke har stoppet eller reagert mot hinduistiske mobber som oppfordrer til vold mot minoriteter. Noen av dem har tatt i bruk sang for å oppfordre til slik vold.

Johannes Morken i Stefanusalliansen skrev i februar i Vårt Land at India hadde tatt enda et dramatisk skritt mot å bli et teokrati der gamle hinduguder trumfer demokrati og religiøse minoriteters rettigheter. Han pekte blant annet på at «det er åpenbart for alle som vil se, at nå skal de gamle hindugudene dominere India – religiøst og politisk, og det med makt».

Han omtalte også at sentralt i hindunasjonalismens fremvekst i India står den paramilitære RSS-bevegelsen som regjeringspartiet og statsminister Modi har sitt utspring fra. Sommeren 2021 lanserte RSS-topper en kampanje for å «befri» India for både det muslimske og det kristne samfunnet.

Frykter mer vold mot minoriteter

Torsdag intervjuet Vårt Land Raqib Hameed Naik. Han har opprettet The Hindutva Watch og The India Hate Lab. Begge prosjektene kartlegger hatefulle ytringer mot religiøse minoriteter. Denne uken har han deltatt på menneskerettighetskonferansen Oslo Freedom Forum. Han tror ikke på mindre vold mot muslimer og kristne, selv om Modis parti har fått lavere oppslutning enn forventet, og mistet flertallet. Han peker på at gruppene og individene som driver med hatytringer og hatforbrytelser allerede har straffrihet.

Selv om mye er mørkt i India når det gjelder vold og hat mot minoriteter, er det verdt å legge merke til Modis synkende oppslutning. Det er å håpe at befolkningen i økende grad vil se at Modis linje ikke fører noe godt med seg. Dessverre må India leve med Modi en periode til. Dessverre kan Modis tapte oppslutning også bli farlig i perioden framover.