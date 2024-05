Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Sekulariseringsprosessens konsekvenser er godt kjent: Lavere oppslutning om kirkelige handlinger og aktiviteter, prestemangel, endret offentlighet og endrede holdninger hos enkeltmennesker. Så langt har norsk kristenhet imidlertid vært forskånet fra at institusjoner forsvinner. Men i den siste tiden har vi sett mange eksempler på at tradisjonsrike instanser i kirkefloraen enten legges ned, legges på is eller kuttes kraftig.

Arbeid i motvind

Tidsskriftene Ung teologi og St Sunniva måtte begge to dette året ta en pause fra driften. Fra før har Norsk teologisk tidsskrift og Tidsskrift for teologi og kirke fusjonert i Teologisk tidsskrift (2012). Også andre publikasjoner har problemer: Agenda 3:16 halverte antall ansatte i fjor. Kristne forlag og bokhandlere har lenge arbeidet i motvind og Vårt Land forlag ble nedlagt i 2021.

Når det gjelder barn og unge, har både Søndagsskolen og IKO gått på store underskudd den senere tid. Den norske kirke styrer mot det samme. Det fremstår som de kristne tv-kanalene i Norge og Sverige stadig sneier borti konkursens mulighet. Folkehøgskoler og bibelskoler sliter med å få nok elever. Små menigheter og kirkesamfunn fusjonerer med større.

For stor

Dette er ikke hele bildet av den økonomiske stoda i norsk kristenhet. Mange institusjoner gjør det riktig godt, og nye initiativ ser stadig dagens lys. Men den skogen av organisasjoner, kirkesamfunn, formidlingsarbeid og utdanningsinstitusjoner vi har vært vant med å ha, er for stor og for kompleks. Det er ikke bærekraftig å holde oppe så store rigg som vi har. Det finnes verken penger eller mennesker til å fylle alle behovene og alle rollene.

Hva gjør man da? I Frankrike har den reformerte og protestantiske kirke slått seg sammen. I Sverige har metodistene, baptistene og misjonskirken slått seg sammen. Dette er fornuftige forenklinger som kommer nedleggelser i forkjøpet. Når fremtiden i Norge skal bli enda hardere, er det viktig å være føre var. Hvem kan slå seg sammen? Hvem kan forenkle sin drift?

Dersom ikke organisasjoner og kirker selv ta grep, vil grepene bli tatt for dem av de situasjonene som kommer. Å la skjebnen styre blir sjelden noe bedre enn å sette kursen selv. I tillegg vil mange mennesker slite seg ut på veien mot nedleggelse.