Tirsdag avgjøres Georgias demokratiske fremtid. Landets folkevalgte skal etter planen gjennomføre den tredje og avgjørende avstemningen om lovforslaget som vil definere organisasjoner og virksomheter som får mer enn 20 prosent av finansieringen fra utlandet som «utenlandske agenter». De siste ukene har gatene i Tbilisi vært fylt av georgiere som har demonstrert mot det de omtaler som «den russiske loven». Motstanden har samlet unge og gamle på tvers av det georgiske samfunnet.

Russisk kopi

Årsaken er at det georgiske lovforslaget er svært lik den loven som Putin-regimet tidligere har innført. I Russland har den blitt brukt til å knekke opposisjonen, jage uavhengige organisasjoner bort og stenge kritiske medier. I Georgia planlegger myndighetene å innføre loven innen kort tid. Det er all grunn til å frykte for sivilsamfunnets kår i Georgia om loven innføres. Regjeringspartiet Georgisk Drøm har sagt at loven er nødvendig for å «beskytte samfunnet mot pseudo-liberal ideologi og dennes uunngåelig skadelige konsekvenser».

Skulle loven bli vedtatt, vil konsekvensene bli at de georgiske folkevalgte befester seg som mer lojale til Kreml enn til en europeisk og demokratisk fremtid.

Georgia er et land som står mellom demokrati og autoritære regimer. Landet er et av ni kandidatland til EU-medlemskap, en status de fikk i desember i fjor. Lovforslaget viser at det finnes sterke krefter i det georgiske samfunnet som ikke ønsker demokrati og frihet, men som fortsatt sverger lojalitet til Kreml. Det er for eksempel vanskelig å se for seg at landet kan bli EU-medlem uten en fri og uavhengig presse. Den nye loven vil gjøre det nesten umulig å drive uavhengig journalistikk i Georgia.

Tragisk for Europa

De siste ukene har mange av demonstrantene blitt jaget av opprørspoliti, som har brukt tåregass, gummikuler, sjokkgranater og vannkanoner for å knekke protestene. Det er dessverre ingen tegn til at regjeringspartiet vil bøye av for kritikken, eller lytte til demonstrantene.

