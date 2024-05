Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Ungdom på videregående skole er på full vei inn i voksenlivet, og må lære seg å ta gode valg for sitt eget liv. Derfor er det overraskende at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) nå foreslår å fremskynde skriftlig eksamen i videregående skole til før 17. mai. Regjeringen jobber som kjent også med å flytte russefeiringen i tid, slik at den skal starte på nasjonaldagen.

Ikke overbevisende argumenter

Inntrykket blir dermed at regjeringen prøver å tilpasse skolen til russefeiringen, når det egentlig burde vært omvendt. I 2017 konkluderte en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe med at det ville være «feil å ta hensyn til russefeiringen når skoleåret og eksamensperioden skal planlegges». Gruppen viste blant annet til at en tidligere eksamensperiode ville gi kortere opplæringstid og gjøre det vanskeligere å utnytte hele skoleåret.

Vi kan ikke sy puter under armene på ungdom som vil prioritere fest foran læring.

Hvorfor Nordtun nå kommer til en annen konklusjon er vanskelig å forstå. Argumentene hun bruker er ikke overbevisende, sett opp mot ekspertgruppens tidligere konklusjoner. Vi har flere ganger denne våren sett Nordtun og Støre-regjeringen ta til orde for å være festbrems mot en russefeiring ute av kontroll. Blant annet har regjeringen sagt at den vurderer forbud mot ekskluderende russeklær og at Vegvesenet kan nedlegge forbud mot enkelte typer russebusser.

Ikke sy puter under armene

Til tross for denne retorikken fra regjeringen, virker det nå som om et underliggende premiss er at russetiden skal ta stadig større plass fra undervisningen. Det er ingen gode argumenter for at det skal være slik. Ser vi til nabolandene våre i Danmark og Sverige, er opplegget for avgangselevene langt mer komprimert og dempet, sammenlignet med den norske russefeiringen. Kunnskapsministerens ønske om å fremskynde eksamen, vil uunngåelig ramme tiden elevene har til å lære. Hvordan skal de få samme undervisnings- og timetilbud med fire uker redusert tid til eksamen?

Nordtun har vært et friskt pust i Kunnskapdepartementet med en rekke kloke forslag. For eksempel har hun gått hardt ut mot mobiltelefoner i skolen. I saken om russetid og eksamen kunne vi trengt en kunnskapsminister som sa tydelig i fra om hva som er viktigst av eksamen og russefeiring, og som viste vilje til å prioritere det viktigste.

Vi kan ikke sy puter under armene på ungdom som vil prioritere fest foran læring.