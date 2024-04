Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Lærernes opplevelse med vold, trusler og trakassering i grunnskolen har økt voldsomt de siste seks årene, viser en ny spørreundersøkelse som Respons analyse har utført for Utdanningsforbundet og NRK. 7 av 10 lærere, mer enn dobbelt så mange som i 2018, svarer at de har opplevd å bli truet og trakassert siste år. Dette bekymrer blant annet kunnskapsministeren som kalte inn til krisemøte.

Respons analyse sier i NRK-saken at det er sjelden man ser så tydelig utviklingstrekk fra en undersøkelse til en annen. Den forrige undersøkelsen som ble tatt opp, om vold i skolen, var fra 2018. Dette er et alvorlig og stort problem. Det må settes inn en omfattende innsats for at både elever og lærere er trygge på skolen og arbeidsplassen sin.

Vold i klasserommet er et stort problem, men vi må ikke la denne utfordringen overskygge andre problemer. En skole der alle elevene blir faglig utfordret og trives vil være en skole med mindre vold og uro. Men det er også slik at elevene kan blir forstyrret av uro og vold, og dermed få mindre utbytte og glede av skolefagene. Dette henger sammen.

Flere utfordringer

Det som imidlertid er viktig å ta på alvor, er at skolen har flere utfordringer. En av utfordringene er at leseferdigheten og lesegleden blant norske 10-åringer går kraftig ned. Det viste viser resultatene fra den internasjonale undersøkelsen, PIRLS fra 2021. Til fagbladet Utdanningsnytt sier professor Åse Kari Hansen Wagner, fra Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, følgende: «Nedgangen i leseferdigheter faller i de fleste land, men nedgangen i Norge er størst. Kun 13 prosent av de norske 10 åringene sier de liker å lese, gjennomsnittet er 42 prosent.»

Vold i klasserommet er et stort problem, men vi må ikke la denne utfordringen overskygge andre problemer. Skolens innhold og synkende interesse for og glede ved fagene, slik som lesing, kan definitivt henge sammen.

Økt fokus på yrkesfag

De siste årene har det vært et økt fokus på yrkesfagene. Dette blir ofte sett på som et tiltak for at gutter skal trives på skolen. Det er både et viktig og riktig fokus. Ikke minst trenger samfunnet flere gode fagarbeidere. Samtidig kan dette også bli en felle både for gutter og jenter. Vi ser nå tendensen til at de fleste jenter tar studie spesialisering, mens stadig flere gutter tar yrkesfag. Kanskje burde det vært flere jenter på yrkesfag og flere gutter på studiespesialiserende. Det bør ikke være kjønn, men interesser som styrer fagvalg og yrkesvalg.

Skolen har mange utfordringer, og vi trenger et større og mer overordnet blikk på dagens skole. Mannsutvalgets rapport som kom denne uken, kommer med interessante innspill. Det er på tide å få til et tverrfaglig og tverrpolitisk samarbeid for en bedre skole, der flere perspektiver får spille sammen.