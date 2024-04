Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I helgen ble det kjent at amerikanske myndigheter for første gang har innført sanksjoner mot en militær enhet i Israel. Netzah Yehuda-bataljonen på det okkuperte Vestbredden ble dannet som en spesialenhet i det israelske forsvaret (IDF) for ultra-ortodokse soldater, der alle bataljonens medlemmer er menn. Den radikale og høyreekstreme bosetterbevegelsen Hilltop Youth, har vært tett assosiert med Netzah Yehuda-bataljonen. Hilltop Youth har ikke fått innpass i andre deler av det israelske forsvaret.

Utbredt vold mot sivile

Etter flere tilfeller av vold mot palestinske sivile, begynte amerikanske myndigheter på slutten av 2022 å etterforske Netzah Yehuda. Det omfattet blant annet drapet på den 80 år gamle palestinsk-amerikaneren Omar Assad i januar 2022. Han ble arrestert av bataljonens soldater på et sjekkpunkt i sin egen landsby. Da han ikke ville la seg kroppsvisitere, ble han iført håndjern, kneblet og lagt på bakken i kulden. Han ble funnet død noen timer senere.

I januar 2023 ble bataljonen flyttet fra Vestbredden til Golanhøyden. Den israelske avisen Haaretz meldte da at beslutningen skyldtes de mange hendelsene der bataljonen hadde brukt vold mot sivile palestinere.

Uansett hva man måtte mene om den israelsk-palestinske konflikten, bør det være enighet om at okkupasjonen av palestinsk land på Vestbredden må ta slutt så snart som mulig.

Amerikanske myndigheter bruker nå en lov fra 1997, kalt Leahy-lovgivningen, til å stanse all eksport og trening i regi av det amerikanske militæret til Netzah Yehuda-bataljonen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har svart med å si at beslutningen er «absurd og et moralsk lavmål», og at israelske myndigheter vil handle med alle midler for å motarbeide beslutningen. Det er ingen klok strategi.

Straffriheten må bort

Problemet med vold mot sivile palestinere på Vestbredden er ikke nytt. De amerikanske sanksjonene mot Netzah Yehuda-bataljonen løser heller ikke problemet. I bunn og grunn ligger hele problemet i okkupasjonen av palestinsk land, som ligger utenfor de internasjonalt anerkjente grensene Israel har hatt siden 1967. I alle konflikter og områder hvor det foregår ulovlig okkupasjon, er straffrihet for overgrep et utbredt problem. De som utfører overgrep og handlinger i strid med menneskerettighetene, opplever ikke at det får noen konsekvenser. Tvert imot blir de beskyttet av myndighetene, noe som igjen produserer nye overgrep.

Sanksjonene fra USA er første steg i retning av å fjerne denne straffriheten på Vestbredden. Uansett hva man måtte mene om den israelsk-palestinske konflikten, bør det være enighet om at okkupasjonen av palestinsk land på Vestbredden må ta slutt så snart som mulig. Nå bør også israelske ledere se at okkupasjonen får alvorlige konsekvenser for Israel.