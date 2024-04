Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er ingen tvil om at det har vært uenighet i den israelske regjeringen og forsvarsledelsen om hvordan – og om – landet skulle svare på Irans drone- og missilangrep. Natt til fredag fikk vi fasiten, der Israel gjennomførte et begrenset og målrettet angrep mot militær infrastruktur dypt inne i Iran. Det var ikke haukene i Benjamin Netanyahus regjering som vant frem, men de mer moderate stemmene.

Israel «vant» konfrontasjonen

På mange måter var angrepet et tydelig signal til det iranske presteregimet, for å si at Israel er i stand til å ramme Iran dypt inne på landets territorium. Iran viste seg ute av stand til å ramme Israel på samme måte med sitt angrep. Selv med sitt begrensede angrep var det derfor den israelske militærmakten som kom «seirende» ut av konfrontasjonen.

En nedtrapping av konflikten mellom Israel og Iran er gode nyheter for verdensfreden. For palestinerne er det derimot større bekymringer i vente.

Iranske medier meldte at landet ikke var rammet etter det nattlige angrepet, men at eksplosjonene bare skyldtes luftvern i aksjon. De statsstyrte mediene som er tett knyttet til regimet meldte også at Iran ikke ville gjengjelde det begrensede angrepet i nær fremtid. Det kan derfor tolkes som at en ytterligere tilspissing av konflikten er avblåst.

Både den iranske revolusjonsgarden i Teheran og de ytterliggående støttespillerne til Benjamin Netanyahu har sett seg tjent med å være hverandres største fiender. Disse har derfor presset på for en eskalering av konflikten, fordi det vil gi dem mer makt på hjemmebane. Det ser ikke ut til at noen av dem har vunnet de interne maktkampene om den militære strategien videre.

Sivile palestinere taper

Dersom det stemmer, er det gode nyheter for verdensfreden. For palestinerne er det derimot større bekymringer i vente. Lekkasjer i amerikanske og israelske medier tyder på at Israel har fått klarsignal til å angripe byen Rafah på Gazastripen, hvor den israelske etterretningen mener at Hamas-ledelsen gjemmer seg. I byen er det også samlet et stort antall sivile palestinere som mest sannsynlig vil rammes hardt av et eventuelt angrep.

Det er fortvilende å være vitne til at sivile palestinere i så fall nok en gang kommer tapende ut av spillet mellom stormaktene.