Det er helt riktig av vestlige land å dele kontraterror-etterretning med Russland. Det må vi fortsette med.

Det grusomme terrorangrepet i Moskva fredag kveld rystet en hel verden. Tallet på drepte er nå kommet over 140. Beskrivelsene fra det som skjedde på innsiden av konsertlokalet Crocus, er grufulle. En del av publikum som skulle høre progrockbandet Piknik, ble rett og slett henrettet av det som tilsynelatende er terrorister. Den ytterliggående islamistgruppen IS’ sentralasiatiske fløy (ISKP) har tatt på seg ansvaret. Den begrunner angrepet med at Russland fører krig mot islam. Det er positivt at flere vestlige land var raske med å kondolere overfor Russland.

Ute av stand til å beskytte

Etter terroren har en amerikansk advarsel fra 7. mars fått mye oppmerksomhet. Da hadde nemlig amerikansk etterretning fanget opp meldinger om at ekstreme islamister hadde umiddelbare planer om å angripe store folkeansamlinger i Moskva, inkludert konserter. Advarselen ble delt offentlig, rettet mot amerikanske borgere i Russland. Tre dager før angrepet, i en tale til en gruppe ledere i etterretningstjenesten FSB, kalte Putin advarselen provoserende og «utpressing som tar sikte på å skremme og destabilisere vårt samfunn».

Nå prøver Putin-regimet å knytte angriperne til Ukraina, for å mobilisere i den russisk-ukrainske krigen. Det viser Putin-regimets inkompetente og farlige natur.

Etter angrepet har flere av Putins kritikere i Russland hevdet at hans massive undertrykking har bundet opp store etterretningsressurser som dermed ikke har kapasitet til å passe Russland for virkelige angrep. Dmitrij Gudkov, en tidligere parlamentariker og nå opposisjonell, sa blant annet at «de er ute av stand til å gjøre noe nyttig, de bare beskytter det kriminelle regimet mot sine egne borgere, og ikke borgerne mot de kriminelle».

Det er en treffende kritikk.

Liv må reddes

Samtidig viser det behovet for at vestlige etterretningstjenester deler livsviktig informasjon med sine russiske motparter, slik amerikanerne gjorde 7. mars. At russiske sivile må bøte med livet på grunn av Putins manglende risikoforståelse, er også vestlige lands problem. Dersom våre lands etterretningstjenester har informasjon som kan spare liv, må den deles og spres.

I etterkant av angrepet i Moskva kan vi håpe at det vil bidra til større tillit overfor vestlig etterretning internt i Russland, også i de russiske sikkerhetstjenestene. Det kan være starten på en ny tid.