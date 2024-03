Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er ingenting ved det som skjedde i Russland i helgen som kvalifiserer til å bli omtalt som et valg. Det som foregikk var ufritt og urettferdig. Det er et velregissert politisk teater. Russiske myndigheter hadde derimot alt å tjene på å fremstille det som et reelt valg, fordi det gir dem legitimitet. De vet blant annet at språk er makt. Ved å kalle noe et valg, er det med å spre en form for legitimitet som det ikke er grunnlag for.

Klok ordbruk fra Barth Eide

Vår egen utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) gjorde derfor helt rett i å omtale helgens hendelse som «det såkalte valget i Russland». Han sa også at «det ikke har vært et valg slik vi kjenner det fra demokrati». Det er korrekt og klok ordbruk.

Selv om de fleste vestlige medier ikke anerkjenner Russlands såkalte presidentvalg, har mange vært slumsete og upresise i omtalen av Putins politiske teater. Ordene valg, stemmelokaler, kandidater, valgseier og lignende har blitt brukt. Ofte har det blitt satt i kontekst med det omfattende valgjukset som foregår i Russland, men ofte har denne konteksten manglet. Selv om de fleste forstår at det såkalte presidentvalget ikke var fritt eller rettferdig, er det likevel med å spre en villet forvirring fra russisk hold. Dessverre lar altfor mange seg forvirre av Putins politiske teater.

Den russiske opposisjonen bør få all hjelp de kan få i fortsettelsen. Da er det minste vi kan gjøre å omtale det som skjer med riktige ord og begreper.

Den forvirringen har til tider vært så stor, at våre egne statsledere har villet spille roller i Putins politiske teater. Tidligere så vi for eksempel at vestlige statsledere – som vår egen kong Harald i 2012 – til og med gratulerte Putin med valgseieren. Senest i 2018 gjorde den tyske presidenten Frank Willy Steinmeier det samme. Ingen av disse valgene var regnet som frie eller rettferdige.

Putin fjernet alle illusjoner

Barth Eide sier Norge ikke vil gratulere Putin, noe også tyske myndigheter har meldt. Det skulle bare mangle.

Det er ikke mye positivt å si om Putins grep om makten i Russland, annet enn at helgens såkalte presidentvalg var med på å fjerne alle illusjoner om at det finnes noen form for demokrati igjen der.

Den russiske opposisjonen kjempet en iherdig kamp i helgen for å delegitimere det såkalte presidentvalget. De bør få all hjelp de kan få i fortsettelsen. Da er det minste vi kan gjøre å omtale det som skjer med riktige ord og begreper.