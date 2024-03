Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Dagen markeres i hele verden og i mange norske byer og bygder. I større byer finnes en 8. mars-komité, som organiserer toget, appellene og stemmer frem parolene.

I Oslo er det i år 29 paroler. Mange av dem vil kunne samle en stor bredde kvinner, og da spesielt den sørgelig aktuelle hovedparolen: Ikke én til – stopp menns kvinnedrap! Eller denne: Støtt kvinners fredsarbeid – bekjemp voldtekt som våpen.

vinner til høyre og i sentrum må stille på 8. mars-møter og avgi sine stemmer

Paroler med ulik valør

Noen av parolene vitner om at kvinner inntar stadig nye områder, og at det bør få konsekvenser: «Unisex» = herrremodell. Kjønnstilpassa verneutstyr NÅ! Og noen av parolene er smått kuriøse som kvinnesak, eller krever en innsikt ikke alle har: Stopp de dysfunksjonelle og kvinnefiendtlige sykehusplanene i Oslo. Flere paroler har et politisk budskap som ikke er partipolitisk: Omvendt voldsalarm nå!

Og så er det de parolene som ikke forener, men splitter. Det gjelder først og fremst de slagordene som plasserer kvinnekampen helt tydelig på venstresiden av norsk politikk.

Det skjer på to måter: Den første er å vektlegge saker som venstresiden tradisjonelt har fremmet, men som også hører hjemme i enkelte partier på høyresiden, som for eksempel å fjerne abortnemndene (Abort er kvinnens valg – fjern nemndene nå!). Men det er også i år paroler som aldri kunne ha blitt ytret av noen som tilhører sentrum eller høyresiden, fordi de inneholder en økonomisk samfunnsanalyse som er sosialistisk. Det gjelder mest åpenbart paroler som Kvinnekamp er klassekamp – knus kapitalen. Men også setninger som denne vil finne størst gjenklang hos dem som er mot privatisering: Sats på egne ansatte, hele og faste stillinger nå!

Talende nok finnes det ingen paroler som hyller kvinnelige gründere og vil gi fedrekvoten til mødrene. Disse disse sakene kan rubriseres under merkelappen kvinnesak.

Stå sammen på tvers

Det er lett å kritisere venstresidens aktivister for denne slagsiden. Imidlertid er parolene stemt frem på åpne møter. På 8. marskomiteens nettsider kan vi lese: «På 8. marskomiteens møter er alle velkommen. Alle som kommer på komitemøtene utgjør komiteen.»

Feminisme har i dag blitt en breddebevegelse. Kvinner og menn fra alle kanter av det politiske landskapet ser at likestillingsarbeid gagner hele samfunnet. Det er ingen grunn til at sentrum og høyresiden ikke skal engasjere seg og sette sitt preg på bevegelsen og på markeringen av dagen. Kvinner til høyre og i sentrum må stille på møter og avgi sine stemmer.

Da kan kvinner på tvers av det politiske spekteret virkelig stå sammen.