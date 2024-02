Vi må øke evnene til å forsvare oss

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er mange mørke skyer over verden i perioden vi går inn i. For det første bedriver Russland en brutal invasjonskrig i hjertet av Europa. Ukraina kjemper en desperat kamp for sin selvråderett og sitt demokrati. I USA er det nå stadig nærmere et presidentvalg, der Donald Trump har uttalt at han ikke nødvendigvis er innstilt på å bidra til forsvar av Nato-land som ikke bevilger nok penger til eget forsvar. Trump har også uttalt at han vil gjøre slutt på krigen i Ukraina i løpet av kort tid. Trolig betyr det at han er villig til å ofre Ukrainas frihet for å få slutt på kampene. Vi vet dessuten at dersom det skulle oppstå en konfliktsituasjon mellom USA og Kina kan det bety at USA ikke har kapasitet til å gi støtte til Europa i en krigssituasjon.

Å ruste opp er ingen ønskesituasjon, men det er dessverre helt nødvendig. Norge har lenge hatt som mål å bruke to prosent av BNP på forsvarsutgifter. Slik situasjonen er akkurat nå er det langt fra sikkert at det er nok.

Regjeringen lover økt satsing

For få dager siden uttalte statsminister Jonas Gahr Støre at det kommer en større satsing på forsvaret fra regjeringen. NRK skrev at et nytt luftvernsystem er nå tatt i bruk langs grensen til Russland. Statsminister Jonas Gahr Støre lover mer penger til Forsvaret i langtidsplanen og mer opprustning i nord. Støre ønsker et bredt forlik i Stortinget for å få til en slik satsing. I samme sak uttaler Høyre-leder Erna Solberg at også hun er innstilt på et slikt samarbeid. At lederne for de to største partiene i Norge nå vil samarbeide om dette er både viktig og nødvendig. Det vil sikre en langsiktig oppbygging av norsk forsvarsevne, uansett hvilken regjering Norge har i årene som kommer. Det gir stabilitet.

En mer urolig framtid

Som et lite land er Norge avhengig av gode og stabile allierte. Det kan synes svært krevende i tiden som nå ligger foran oss. Vi vet ikke hvilken vei USA går dersom Donald Trump vinner valget i USA. Vi ser også at dagens situasjon er ustabil, selv om Joe Biden er president. Han har ikke et flertall bak seg i hverken Senatet og Kongressen som kan sikre den mye omtalte Ukraina-pakken. Dersom Biden skulle vinne valget i høst kan det likevel bli et ustabilt USA framover.

