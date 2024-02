Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Etter at det ble kjent at Aleksej Navalnyj døde i slutten av forrige uke har det vært mange spekulasjoner om omstendighetene rundt dødsfallet.

VG hadde nylig et svært interessant sak intervju med tidligere Moskva-korrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld. Han mener Navalnyj er farligere for Putin død enn i live: «Det er et russisk ordtak som sier at Russland elsker sine martyrer». Han mener Navalnyj vil bli en martyr, som den drepte politikeren Boris Nemtsov og journalisten Anna Politkovskaja.

Destabiliserte Putins omdømme

Vi vet at Navalnyj bidro til å destabilisere Putins makt og omdømme. Han ble en plage for Putin. Ikke minst gjennom sine avsløringer av korrupsjon og offentliggjøring av det som skulle være Putins luksuseiendommer utenfor Russland. Navalnyj kommuniserte alt dette gjennom sosiale medier og fikk en stor tilhengerskare. Som vi alle vet ble Navalnyj tidligere forsøkt forgiftet.

Mens Putin brukte rå makt, ble Navalnyjs varemerke å vise fram et hjerte med med hendene. Også fra fengselscella. Han oppfordret sine tilhengere til å smile når de ble arrestert. Denne strategien ga Putin en motstand han i lange perioder ikke klarte å slå ned.

Navalny forsto at han kunne bli drept av Putins regime. Han kom med en siste videohilsen til sine tilhengere en god stund før han døde. Den var målrettet og smart. På både engelsk og russisk sa han: «Hvis de bestemmer seg for å drepe meg, betyr det at vi er utrolig sterke»

Mange er arrestert

Selv om Putin har vunnet den endelige kampen mot Navalnyj, er det ikke sikkert bildet er så entydig mørkt som vi tror. Slik flere Russlandseksperter tidligere har uttalt, er det russiske regimet ustabilt. Vi så dette svært tydelig i forbindelse med Wagner-gruppens opprør i juni i fjor. Putin har mange motstandere.

Historisk sett vet vi at regimeendringer ofte kom brått i Sovjetunionen. De kan komme like brått i dagens Russland. Selvsagt kan det et annet udemokratisk regime ta over, men det finnes også sterke, demokratiske innstilte grupperinger i Russland. Ikke minst i eksil.

I dagene etter Navalnyjs dødsfall har vi sett massearrestasjoner over hele Russland, av folk som har lagt ned blomster på offentlige steder. Til tross for at dette er risikabelt har de gått ut for å hedre Navalnyj og sørge offentlig. NTB meldte at det var flere hundre arresterte. Dette kan synes som en maktdemonstrasjon fra Putin-regimet. Men det kan også leses som et desperat regime og en redd Putin.

Navalnyjs siste hilsen

Navalnyj forsto at han kunne bli drept av Putins regime. Han kom med en siste videohilsen til sine tilhengere en god stund før han døde. Den var målrettet og smart. På både engelsk og russisk sa han: «Hvis de bestemmer seg for å drepe meg, betyr det at vi er utrolig sterke.»

Putins regime framstår både kynisk og mektig. Men behandlingen av Navalnyj viser også fram en Putin som frykter internt motstand. Det kan være farlig. Men det bærer også i seg et håp for Russlands framtid.