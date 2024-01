Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Boris Nadezjdin er imot krigen i Ukraina og mener at Vladimir Putin må byttes ut. Derfor samler han støtte for å bli godkjent som kandidat i presidentvalget 17. mars. NRK hadde nylig et intervju med ham, mens han snakket med kvinner som ønsker sine sønner og ektemenn hjem fra krigen i Ukraina.

Nadezjdin som stiller til valg fra partiet Borgerinitiativet er selv krigsmotstander. Han har bakgrunn som visepresident for Statsdumaen, underhuset i Russlands føderale forsamling. Han trenger 100.000 underskrifter før 31. januar for å kunne bli registrert som presidentkandidat.

Han henvender seg særlig til to kategorier russiske velgere. Den ene gruppen er ektefeller til soldater som fikk innkalling til krigen i Ukraina høsten 2022. Den andre gruppen er journalister.

14. januar holdt han en pressekonferanse i sitt hovedkvarter i St. Petersburg, hvor han møtte en del av sine tilhengere og snakket om kandidaturet og programmet han går til valg på.

Over hele verden finnes det slike modige mennesker, som tar demokratisk ansvar. Det er all grunn til å hylle deres mot.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Boris Nadezjdin kommer med kritikk av Putin. Høsten 2022 uttalte han på direktesendt russisk TV at han var kritisk til Putin, og at den russiske presidenten burde byttes ut. Han sa også at det er viktigere med et godt forhold til Europa enn å drive koloniseringskrig i Ukraina. Klippet av kritikken ligger blant annet på Dagbladet-TV, der han blant annet sier at Russland ikke kan vinne krigen i Ukraina. Programlederen gjør grimaser under innlegget hans og det blir raskt satt over til reklamepause.

SKJERMDUMP: Bildet er et skjermdump fra Dagblad TV. Den viser opposisjonspolitikeren Boris Nadezjdin som kritiserer Putin og krigen i Ukraina. (Skjermdump Dagblad TV)

Med fare for egen sikkerhet

Flere har stilt spørsmål om hvorfor Putin lar Nadezjdin kritisere ham og holde møter uten at han blir satt i fengsle eller blir utsatt for andre sanksjoner. En del av analysen er at han trolig oppfattes som en langt mindre farlig utfordrer for Putin enn andre opposisjonelle, slik som Aleksej Navalnyj. Sistnevnte regnes som en av de aller viktigste opposisjonslederne i Russland og er blitt en samlingsfigur for motstand mot korrupsjon og maktmisbruk. I 2020 ble han forgiftet av nervegiften Novitsjok. I 2021 ble han arrestert for «ekstremistiske handlinger». Den samlede dommen ble satt til 28 år.

Uansett om Boris Nadezjdin makter å samle hundre tusen underskrifter til å stille som presidentkandidat, eller om disse blir godkjent som gyldige, er han et demokratisk lyspunkt i det autoritære Russland akkurat nå. Både på russiske TV-skjermer og gjennom ferske uttalelser til egne tilhengere, viser han at noen tør å tale Putin imot. Dette gjør han med livet og friheten som innsats. Over hele verden finnes det slike modige mennesker, som tar demokratisk ansvar. Det er all grunn til å hylle deres mot.