Det nye året har i dette landet gitt oss vintervær i overflod og en ikke ubetydelig voldsbølge. Ferier er dessverre høytid for vold i nære relasjoner: Komibinasjonen av stress, alkohol og mange dagers sammenhengende familietid er farlig for de mest utsatte blant oss – mennesker som ikke kan være trygge i eget hjem.

Den siste uken har vi lest om det som antas å være et drap i Stavern, et trippedrap i Sørfold, drap og selvmord i Elverum og flere alvorlige voldshendelser i private hjem.

Det finnes risikofaktorer for vold og drap, og det finnes derfor også mottiltak

Partnerdrap

I 2023 har det blitt registrert 35 drap i Norge, som er det høyeste tallet siden 2014. De fleste av ofrene blir drept av en som står eller sto dem nær, og sammenliknet med andre land er det få som blir tilfeldige ofre eller drept i kriminelle oppgjør. Kvinner er også mer utsatt enn menn for å bli drept av partner, ekspartner eller annet familiemedlem.

Dette betyr at den mest typiske morderen ikke er en ukjent, men en du deler hus med. Det er også sannsynlig at vedkommende ikke ellers driver kriminalitet. Det er med andre ord vanlige mennesker vi har med å gjøre.

Like fullt kommer ikke slike drap som lyn fra klar himmel. Det finnes risikofaktorer, og det finnes derfor også mottiltak. Noen av tiltakene hjelper bare på veldig lang sikt, og handler om det langsomme arbeidet det er å utruste mennesker til å takle sine egne følelser uten å skade andre. Andre kan hindres av mer resolutt inngripen.

– Et varlset drap

Drapet i Elverum er et eksempel på en tragedie som kanskje kunne vært unngått dersom politi og påtalemakt hadde satt ned foten: Offer og drapssiktede hadde hatt et forhold en tid tilbake, hvorpå mannen mange ganger utviste atferd som gjorde at han ble ilagt besøksforbud. Dette brøt han en rekke ganger, og ti saker er opprettet på det grunnlaget. Han ble i november siktet for alvorlig personforfølgelse. Kvinnen ba om både voldsalarm og omvendt voldsalarm, uten å få det innvilget, i følge bistandsadvokaten hennes Pirashanthy Sivabalachandran. Mannen var tidligere dømt for trusler mot en ekskjæreste.

Kvinnens bistandsadvokat sier til NRK at saken var et varslet drap. Det er ikke så lett å avverge drap som kommer plutselig. Men når faretegnene er så tydelig som her, må det pålegges politiet å reagere. Ett liv tapt er ett for mye.