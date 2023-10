Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Morgenandakten fjernes fra landets største TV-kanal NRK P1, skriver Vårt Land i dagens avis. Gjennom over 90 år har andaktsstunden vært et fast innslag på radiokanalen, den når 369.000 lyttende nordmenn hver dag. I tillegg har man de seneste årene kunnet høre den på P1+.

Nå melder altså NRK at de vil fjerne morgenandakten fra P1 og kun spille den på P1+.

Lyttertallene viser at P1 har fire ganger så høy oppslutning som P1+. Det vil i realiteten si at færre nordmenn vil få høre andakten fremover, enda NRKs radiosjef Bjørn Tore Grøtte sier til Vårt Land at han tror publikum vil finne andakten på P1+.

Andakten har vært hyllet og utskjelt opp gjennom tidene. For to år siden valgte denne avisa å gi NRK Morgenandakten Petter Dass-prisen, en pris som går til noen som har satt «Gud og kristen tro på den offentlige dagsorden på en engasjerende måte».

Positivt med flere

En av grunnene til pristildelingen var nettopp at morgenandakten når ut til så mange nordmenn. At NRK velger å prioritere den type innhold i «beste sendetid» er av stor betydning. Ikke bare for landets mange kristne, men også for de søkende og åpne som setter pris på det andakten tilbyr dem i hverdagen.

NRK begrunner valget sitt med muligheten for å gi lytterne mer lokalt innhold, men også med NRKs satsing på livssynsinnhold. Det er en satsning som er avgjørende for en landsdekkende allmennkringkaster som skal favne hele den mangfoldige norske befolkningen.

Det nye programmet Kveldstanker høres ut som en strålende måte å sørge for at flere livssyns forkynnelse er representert hos statskanalen. Tiden er på mange måter overmoden for et slikt program. At institusjonen NRK gjenspeiler livssynsmangfoldet ved å bli mer livssynsåpen, er sårt tiltrengt. Men å åpne opp et vindu trenger ikke bety at man må lukke en dør.

To tanker samtidig

Det er en grov misforståelse at livssynsåpenhet skal måtte gå på bekostning av enkelte livssyns plass i samfunnet. Det kristne livssynet har ikke bare en lang, historisk tradisjon i Norge – det er også det livssynet som i størst grad har preget og fortsatt preger kulturen i landet. Fortsatt er rundt 70 prosent av oss medlem av en kristen kirke. Det bør kunne gjenspeiles hos NRK.

Det betyr ikke at kristendommen må komme i veien for andre livssyn. Og det kunne NRK ha unngått ved å beholde andakten på P1 og samtidig tilby Kveldstanker på samme kanal.

I stedet ender de opp med å sende et signal om at andakten ikke hører hjemme der flest mulig kan lytte til den. Et signal de enkelt og klokt kunne ha unngått.

