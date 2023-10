NRK fjerner andakten fra landets største radiokanal

Morgenandakten har vært å høre på NRKs hovedkanal i 92 år. Der har den hatt de fleste av sine 369.000 lyttere. I tillegg har andakten de siste årene vært å finne på nisjekanalen P1+. Fra torsdag 6. november kan den kun høres på P1+ og på NRK Radio på nett.

– Bakgrunnen er at vi ønsker å gjøre kanalene mer forskjellige. Vi vil ikke ha samme innhold begge steder. Samlet vil det gi et bedre allmenntilbud, sier NRKs radiosjef Bjørn Tore Grøtte.

Han kaller den ti år gamle kanalen P1+ for en stor og viktig kanal med en lyttergruppe som med Grøttes ord «setter pris på NRKs radiotradisjon».

Lyttertallene viser likevel at P1 har fire ganger så høy oppslutning som P1+.

Grøtte tror publikum vil finne andakten, dersom NRK forklarer endringen godt nok. Han mener at lytterne allerede bytter mer mellom kanalene enn før.

– Endringen gir oss også muligheten til å ha lokalt fokus i distriktssendingene, noe som vi ser er svært viktig for mange lyttere. Lokalt innhold og oppdatering er svært viktig for morgenlytteren på NRK P1, sier han.

BEDRE TILBUD: NRKs radiosjef Bjørn Tore Grøtte mener lytterne får et bedre allmenntilbud når Morgenandakten forsvinner fra NRK P1. Inn på samme kanal kommer programmet «Kveldstanker», som viser fram bredden av livssyn.

Vil vise fram flere livssyn

Grøtte setter også endringen i sammenheng med NRKs satsing på livssynsinnhold. Programmene Kompass (på P2 og P1) og Etikketaten (P2) er laget av samme redaksjon som står bak Andakten.

Kveldstanker er det aller siste tilskuddet fra programredaksjonen på Tyholt i Trondheim. Fra mandag til torsdag skal deltakere fra flere religioner og livssyn få dele sine tanker med P1-lytterne.

– Vi lanserer Kveldstanker fordi vi mener det er viktig å vise fram bredden av livssyn, sier Grøtte.

I det nye programmet vil lytterne få høre fra navn som artist Trygve Skaug, psykolog Peder Kjøs, og scenekunstner Azra Hilalovic.

– Dette vil bli sendt som en del av Kveldsåpent i NRK P1, ca. kl. 21:45 hver kveld, men også dette innholdet er tilgjengelig når lytteren vil i NRK Radio. I form kan Kveldstanker minne om det vi kjenner godt fra Andakten. I sum blir det mer innhold i livssynssjangeren enn vi hadde før omleggingen, sier Grøtte.

Skeptisk veteran

Da prest og forfatter Geir Gundersen ga seg for et par år siden, hadde han holdt NRK-andakter i et halvt århundre. Han har hatt stor glede av å kunne nå ut til så mange lyttere, og han roser NRK for å ha våget å gi plass til en andakt midt i strømmen av nyheter.

– Det modige fra NRK nå ville ha vært et både-og; både ta vare på og utvikle morgenandakten på P1 og ha Kveldstanker med en bred livssynsmessig profil. Nå framstår det som noe som er koblet sammen der det nye erstatter det gamle som noe bedre, sier han.

Gundersen mener Kveldstanker er en god idé, men han mener det har lite med andakten å gjøre.

– Når NRK samtidig tar andakten ut av P1, blir det en sammenheng det ikke lukter så godt av. Da er konteksten at på P1 bør en ikke ha innslag fra bare ett livssyn, der bør det være mangfold. Det er en pluralismelogikk som er tildekket, mener han.

SKEPTISK: Geir Gundersen har holdt NRK-andakter i et halvt århundre. Han er skeptisk til at programmet nå fjernes fra NRK P1.

Fikk Petter Dass-prisen

For to år siden ga Vårt Land Petter Dass-prisen til NRK Morgenandakten. Begrunnelsen var: «Det er få andre institusjoner eller mennesker som på samme måte klarer å forankre den kristne troa i offentligheten slik som NRKs morgenandakt.»

Prisen kom på et tidspunkt da formen på NRK-andakten gjennom lang tid hadde vært i endring. Tidligere holdt andaktsholderne seg til Bibelleseplanen, og musikkinnslagene fulgte tekstinnholdet.

Endringen førte til at andaktsholderne stod langt friere og ble oppfordret til å dele egne erfaringer og snakke om det som stod deres hjerte nærmest. Mens det tidligere var teologer som dominerte, slapp etter hvert også komikere, artister, programledere og psykologer inn i programmet.

Det er blitt for tynt og bagatellmessig — Geir Gundersen

Geir Gundersen er redd denne breddetenkningen har bidratt til å underminere andakten.

– Det som skulle være med på å styrke plassen i P1 ved å øke relevansen, har kanskje i praksis bidratt til å underminere den.

Han mener det har blitt for tynt og bagatellmessig.

– Jeg er selv ikke fremmed for livsfortellinger i mitt forkynnerarbeid, men jeg har alltid tenkt at selve oppgaven for andaktsholderen er å bruke en bibeltekst til å kaste lys over livets kamper og utfordringer. Smuldrer det opp, står du igjen med noe som er irrelevant. Institusjonen Morgenandakten er å ta vare på et element i den religiøse og kulturelle tradisjonen at det er meningsfullt å la en bibeltekst kaste lys over livet, sier Gundersen.

– Lytterne flytter etter

Radiosjef Grøtte er ikke redd for å miste lyttere. Han håper og tror de flytter etter. Han peker på at både NRK P1 og NRK P1+ vokste da den radiooverførte gudstjenesten kun gikk på NRK P1+ og ikke lenger i samsending på to kanaler i september 2022. NRK P1 gikk fra 19 minutter lyttertid blant lytterne til 26 minutter lyttertid. NRK P1+ økte fra 22 minutter lyttertid til 25 minutter, når de ble alene om å sende Gudstjenesten.

– Dette forteller at lytterne finner fram til innholdet, og at vi i denne sammenhengen også treffer med innhold som lytteren ønsker på de ulike kanalene. Dykker vi enda dypere inn i tallene så ser vi også at yngre lyttere har funnet veien til NRK P1+ og legger igjen flere minutter enn tidligere, sier Grøtte.

---

NRK-andakten

Morgenandakten har blitt sendt i NRK siden 9. mars 1931.

Andakten er blitt sendt tre ganger daglig på NRK P1: Kl. 05.33, 07.20 og 08.20 på distriktssendingene.

360.000 lyttere får med seg tre minutter med ettertanke, bønn og velsignelse etterfulgt av musikk.

Fra 6. november sendes andakten kun på NRK P1+ og på NRK Radio på nett.

---