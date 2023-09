Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fredag kom det fram at Erna Solbergs ektefelle, Sindre Finnes, har drevet med en langt mer omfattende aksjehandel enn det som tidligere har vært kjent. En sterkt preget Erna Solberg opplyste på en pressekonferanse i går at hennes mann har gjennomført en stor mengde aksjetransaksjoner som han har holdt skjult for både sin statsministerkone og Statsministerens kontor. Solberg sier selv at hun har vært inhabil, selv om hun ikke visst om handlene.

Solberg skjønte fredag før valget at omfanget av handler var større enn hun tidligere visste, og ba sin ektefelle lage en full oversikt. Onsdag etter valget kommer oversikt som viser at Norges statsminister ved en rekke anledninger har vært inhabil.

Det kan bli problematisk å stille til valg med en statsministerkandidat hvis ektefelle har villedet både statsministeren og statsministerens kontor — Vårt Land

Habilitet og politikeres integritet har vært et sentralt spørsmål i denne valgkampen, og en rekke habilitetsskandaler har gjort det krevende spesielt for Arbeiderpartiet. Det er uheldig at opplysningen om at opposisjonsleder Erna Solberg var inhabil en rekke ganger som statsminister kommer kort tid etter valget og at hennes mistenksomhet ikke ble gjort kjent for velgerne før valget. Dette til tross for at Solberg reagerte raskt etter at hun først fikk mistanke om mannens skjulte aksjehandler.

Erna Solberg avviser at hun har delt innsideinformasjon med sin mann. Det er ingen grunn til å tro at Solberg, som er kjent som en presis og troverdig politiker med høy integritet, snakker usant her. Men å være tett på Norges viktigste politiker gir innsikt ikke alle får, uansett hvor nøye ektefellen er.

At politikere og deres ektefeller gjør store penger på aksjeinvesteringer, og deler ut innbringende styreverv vil venner, er med på å bygge et bilde av norske politikere som politikerstanden ikke fortjener. I Norge holder vi oss ikke med en egen herskerklasse, og man skal ikke bli rik av å ha fått folkets tillit. Det er et inntrykk som er under endring. Inhabilitet, aksjespekulasjon, og ikke minst alle politikerne som blir godt betalte lobbyister, rokker ved denne uskrevne kontrakten mellom politikere og folk.

Erna Solberg har gjort et brakvalg. Det er fortjent. Hun er en dyktig politiker, og den sittende regjeringen har ikke lyktes med å få velgernes tillit. Det er ikke utenkelig at det kan komme et regjeringsskifte etter neste stortingsvalg.

Det er politikere som skal velges, ikke deres ektefeller. Erna Solberg var en sterk og god statsminister i åtte år, og har til nå vært er en soleklar kandidat i 2025 hvis hun selv ville. Det er dessverre ikke til å komme forbi at det blir belastning for Høyre, og norsk politikk, hvis partiet stiller til valg med en statsministerkandidat hvis ektefelle har villedet både statsministeren og Statsministerens kontor.

Det er ikke en privatsak.

