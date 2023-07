Historien om Nordens mest kjente helgen er spektakulær.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kan Sigrid Undset ha vært inspirert av historien om Birgitta av Vadstena da hun skrev Kristin Lavransdatter? Dette spørsmålet stiller idéhistorikeren Unn Falkeid i sin rike bok Den hellige Birgitta fra 2021. De sett med vår tids øyne nokså oppsiktsvekkende biografiene til kvinnene er tildels sammenfallende.

Men Birgittas vita er hakket mer spektakulær enn Kristins. Ikke bare ble hun nonne etter mange års ekteskap, hun reiste til Roma og spilte en sentral politisk rolle i Sverige og Europa. Blant annet fikk hun kong Magnus til å reise på korstog for å omvende hedningene.

Birgitta ble født rundt 1300 i Uppland i Sverige. Hun kom fra en velansett slekt og hennes liv med ektemannen Ulf Gudmarsson, som hun forøvrig ble uvillig viet til som 13-åring, var etter datidas standarder svært rikt. De fikk åtte barn sammen før Ulf døde i 1344.

Kyrne vandret på Forum Romanum i Birgittas tid

«Reis til Roma!»

Birgitta hadde fra tidlig alder visjoner, og i hennes bok Himmelske åpenbaringer er over 700 av dem bevart. Disse ble oversatt til mange språk og spredt over Europa, noe som gjorde henne navngjeten i samtida. Birgitta nøyde seg imidlertid ikke med å være en visjonær landsens kone i utkanten av Europa. Som enke grunnla hun et kloster i Vadstena og forfattet en ny klosterregel, som hun ville ha godkjent av paven.

Og Jesus Kristus selv ga henne reiselov: «Reis til Roma!» var beskjeden han ga henne. Det gjorde hun også, med det forsettet å ikke dra derfra før paven (som oppholdt seg i Avignon) og keiseren for Romerriket (som bodde i Praha) skulle vende tilbake og gjenreise byens prakt og status som kristenhetens sentrum. Birgitta ville redde kristenheten fra forfallet, og gav seg i kast med iherdig brevskriving til både kirkelige og verdslige myndigheter.

Reisefølget tråklet seg gjennom et pest-befengt Europa, og kom fram til et sørgelig skue. Roma var nemlig falt fra sin tidligere skjønnhet. Fra å ha vært en pulserende og vakker millionby, var det i 1350 fattige 30.000 innbyggere tilbake. Kyrne vandret på Forum Romanum, bygninger lå i ruiner og fattigdommen regjerte.

Oppfyllelse og skuffelse

Birgitta og følget hennes ble i Roma i over 20 år. Klosterregelen ble godkjent, og Birgittinerordenen finnes den dag i dag. Birgitta fikk faktisk oppleve at keiser Karl IV og pave Urban ankom Peterskirken sammen i 1368. Og selv om hennes visjoner fikk betydning for etableringen av Vatikanstaten, fikk hun ikke se Roma gjenreist eller paven flytte permanent tilbake.

