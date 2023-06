Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Som forstander i Det Mosaiske Trossamfund har Ervin Kohn (67) vært en av Norges mest synlige og viktige samfunnsdebattanter. Han har stått som en klippe i kampen mot antisemittisme og rasisme.

Tirsdag varslet Kohn at han trekker seg tilbake etter 13 år som leder for den jødiske menigheten i Oslo. «Den 1. august tiltrer min sønn som rabbiner i menigheten. Da vil jeg unngå eventuelle anklager om nepotisme», sa Kohn til Subjekt. Den klartenkte og prinsipielle holdningen har preget hele Kohns tid som forstander.

Overlevelse, ikke offer

Kohn har i rollen som leder for Det Mosaiske Trossamfund brukt sine egne erfaringer til å kjempe mot antisemittismen i Norge og Europa, og advare mot farlige strømninger i vårt samfunn. Han har også profilert seg som nestleder i Antirasistisk Senter. Han har vært en av landets flittigste kronikkforfattere og frekventert debattstudioer som Dagsnytt 18 oftere enn de fleste.

Begge Kohns foreldre var Holocaust-overlevende. Moren overlevde konsentrasjonsleirene Auschwitz og Bergen-Belsen, mens faren overlevde tvangsarbeid i Ungarn. Til avisen Dagen sa Kohn at «selvmedlidende tanker og ting jeg ikke kunne gjøre noe med, har jeg lagt til side ved å tenke på noe annet». Han har selv sagt at familiens historie handler om overlevelse og ikke om å være offer.

Vi håper ikke at Ervin Kohn forsvinner helt fra spaltene, selv om han nå gir seg som forstander. Hans evne til brobygging, refleksjon og prinsipiell tenking trengs mer enn noen gang. — Vårt Land

Det har Kohn sannelig gjort, til vårt felles beste. Ikke bare har han delt av sin kunnskap, erfaring og engasjement på en måte som har inspirert til felles innsats, men han har ofte også gjort det med et glimt i øyet og treffende galgenhumor. Det har for eksempel skjedd da han før jul flere ganger har spist en julegris av marsipan sammen med muslimske Shoaib Sultan fra Antirasistisk Senter.

En stor brobygger

Det har skjedd flere positive endringer for Det Mosaiske Trossamfund i tiden Ervin Kohn har ledet menigheten. Et av høydepunktene var da regjeringen i 2016 la fram handlingsplanen mot antisemittisme, som Kohn i årevis hadde kjempet for. Særlig viktig var tiltaket med jødiske veivisere på skolene og de store holdningsundersøkelsene.

Vi håper ikke at Ervin Kohn forsvinner helt fra spaltene, selv om han nå gir seg som forstander. Hans evne til brobygging, refleksjon og prinsipiell tenking trengs mer enn noen gang. Takk for innsatsen!