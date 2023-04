Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Hvis jeg hadde vært KrF-leder, ville jeg gått til frontalangrep på skjerm i skolen og blitt et verdiparti for folk som mener familie er viktigere enn penger. Så hadde jeg prøvd å utforske å gå inn for sekstimersdag for barnefamilier eller lignende», sa Mímir Kristjánsson da han gjestet Vårt Lands politiske podkast «Kammerset» denne uken.

KrF bør av flere grunner lytte til Kristjánssons hovedbudskap .

KrF klarer ikke være relevant

For det første har Rødt vært i den samme situasjonen som KrF er i nå. Partiet var lenge regnet som en liten og irrelevant del av norsk politikk, som hadde liten appell utover kjernevelgerne. Kristjánsson sier at både KrF og Rødt har det til felles at partiene må være ekstra oppmerksomme på å lage politikk og retorikk for dem som ennå ikke er med i partiene. For partier med en spesiell profil er det en større utfordring enn for partier som Høyre og Arbeiderpartiet.

Det er ingen naturlov som sier at KrFs rolle i norsk politikk er utspilt. For å reise seg må partiet være i stand til å høre på den typen råd som kommer fra Mímir Kristjánsson. — Vårt Land

Kristjánsson treffer blink når han sier at «KrF sliter med å få hold på store saker som angår veldig mange velgere». Her har Rødt i motsetning klart mesterstykket å gjøre seg relevant for hundretusenvis av velgere med sin satsning på politikk for trygdede og lavtlønnede mennesker i Norge.

Rødt viser vei for KrF

I KrF har det foregått liten politisk idéutvikling de siste årene. Egentlig har fokuset på familiepolitikk stått nokså stille siden kontantstøtte-saken slo gjennom på slutten av 1990-tallet. Selv om det nå igjen er litt politisk diskusjon og aktualitet knyttet til kontantstøtten, er det ikke her skoen trykker for de mange tusen hjem av barnefamilier. Diskusjonen foregår i stedet om skjerm i skolen og hvor mye tid foreldrene skal få bruke med barna sine i hverdagen. Der er diskusjonen om sekstimersdag en aktuell politisk sak.

Rødts suksess viser at et lite parti med litt sær profil kan bli stort og aktuelt for mange. Det er ingen naturlov som sier at KrFs rolle i norsk politikk er utspilt. For å reise seg må partiet være i stand til å høre på den typen råd som kommer fra Mímir Kristjánsson.