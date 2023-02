Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

På ettårsdagen for den russiske invasjonen av Ukraina er det blitt tydeligere at landet trenger hjelp over lang tid. På kort sikt er den humanitære og militære støtten avgjørende for at ukrainerne skal komme seg gjennom krisen.

Nå er det på tide at Norge og vestlige land gjør alvor av pratingen om å gi det ukrainske forsvaret bedre muligheter til å ta kontroll over sitt eget luftrom.

Utenkelig før, mulig nå

For ikke lenge siden var stridsvogner til Ukraina utenkelig for noen. Nå er også norske stridsvogner på vei til frontlinjen, bemannet av ukrainske soldater i kamp for friheten. Det viser hvordan utviklingen av krigen har presset på for stadig mer hjelp til Ukraina, uten at Nato selv har involvert seg i krigen. Kampen på bakken i Ukraina er fortsatt en kamp mellom Den russiske føderasjonen og det selvstendige demokratiet Ukraina.

Vestlige regjeringer er vel vitende om at det verken er stridsvogner eller fly til Ukraina som vil gi oss en ny verdenskrig. De aller fleste vet at det er unnfallenhet i møte med den russiske aggresjonen og Putins statlige terrorisme som setter verdensfreden i fare. — Vårt Land

Arbeidet med å sikre Ukraina et moderne luftforsvar burde egentlig vært i gang allerede. På sett og vis er det også det, da ukrainske piloter nå får trening av det britiske luftforsvaret i Storbritannia. Her burde også det norske luftforsvaret bidratt.

Norge sitter på mye utstyr og kompetanse på de gamle F-16-flyene som ble solgt til Romania. Den komptansen kunne vi brukt til å gi ukrainerne støtte i en avgjørende tid.

Ingen ny verdenskrig

Flere vestlige land vurderer nå åpent muligheten for å utstyre ukrainerne med jagerfly. Vestlige regjeringer er vel vitende om at det verken er stridsvogner eller fly til Ukraina som vil gi oss en ny verdenskrig. De aller fleste vet at det er unnfallenhet i møte med den russiske aggresjonen og Putins statlige terrorisme som setter verdensfreden i fare.

[ Reddar liv i Ukraina med brannbilar frå Norge ]

Det er viktig at Norge koordinerer en eventuell innsats om å modernisere det ukrainske luftforsvaret sammen med allierte land. Her kan likevel norske myndigheter spille en rolle som pådriver for at det skjer, ved å stille kompetanse og utstyr til disposisjon.

Nå har det ukrainske folket vært gjennom et av de tøffeste årene i landets moderne historie. De fortjener at hjelpen ikke sakker akterut, men fortsetter til så store deler av Ukraina som mulig er frigjort fra de russiske okkupantene.