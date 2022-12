Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det var lenge knyttet stor spenning til hvor lenge Volodymyr Zelenskyj ville bli værende i Ukraina. Inntil nå har han ikke reist ut av landet, for å vise det ukrainske folket at han var til stede i kampen.

At den første reisen ut av landet etter krigsutbruddet derfor gikk til Washington, var et viktig signal.

Kritiske stemmer – blant annet fra Russland og Kreml – mener besøket beviser at amerikanerne driver en proxy-krig mot Russland i Ukraina. Det er en tolkning som ikke stemmer overens med virkeligheten.

Russisk aggresjon

Det var Russland som angrep et demokratisk naboland i Europa. At amerikanerne har støttet Ukraina i sin forsvarskamp, har vært av stor betydning for ukrainernes mulighet til å overleve som selvstendig land.

Det har blitt gjort mange feil i amerikansk utenrikspolitikk gjennom årene. Irak-krigen i 2003 er et skrekkeksempel. Den sterke amerikanske støtten til Ukraina er derimot en beslutning som vil stå seg for ettertiden.

Nå er det bare å håpe at andre land følger det amerikanske eksempelet og varsler sterkere og mer koordinert støtte til Ukraina i tiden fremover.

USA er verdens største militærmakt. Ingen ønsker at USA vil havne i krig med Russland. Det gjør heller ikke politikerne og militærstrategene i Washington. Likevel kan ikke et mektig demokrati som USA sitte stille og se på at demokratiske land blir invadert av et diktatur som Putins Russland.

Det amerikanske eksempelet

Zelenskyjs besøk til Washington gir flere viktige signaler. President Joe Biden har vært tydelig på at USA under hans lederskap ville ta en større rolle i å fremme demokrati verden over. Verdikonflikten mellom autoritære styringsmodeller og demokratier har tilspisset seg, og Ukraina-krigen viser hvordan denne konflikten kan bli satt helt på spissen.

Spørsmålet som har uroet mange er hva som skjer etter det amerikanske presidentvalget i 2024. Hvis det republikanske partiet – som fortsatt er under sterk påvirkning fra Donald Trumps miljøer – vinner, er det ikke sikkert Ukraina vil oppleve like sterk amerikansk støtte. Derfor var det gledelig at hele Kongressen reiste seg og klappet for Zelenskyjs tale, noe som viste at den ukrainske forsvarskampen har støtte i begge partier der.

