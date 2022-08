Bispevalgordningen bør bestå

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Ordningen for ansettelse av biskop i Den norske kirke blir kritisert hver gang en ny biskop skal tilsettes. Nå er det Hamar bispedømme som skal få ny biskop etter Solveig Fiske, og Dag Landmark har tatt rollen som kritiker. I et innlegg i Oppland arbeiderblad (gjengitt i Vårt Land) peker den erfarne kirkepolitikeren på flere sider ved ordningen som han mener er uheldig.

Belastende

Belastningen ved å stå i en offentlig utvelgelsesprosess gjør at flere aktuelle kandidater avstår fra å takke ja til nominasjon, mener Landmark. Men som Hege Fagermoen, kandidat til bispestolen i Hamar, påpeker, er dette en forsmak på det presset en ansatt biskop uvegerlig vil stå i som offentlig person. Med andre ord: Tåler man ikke prosessen, vil man heller ikke tåle arbeidet, og dermed tjener prosessen til å sile ut uegnede kandidater.

Hvilke andre lederansettelser foregår på en så demokratisk og transparent måte som bispeansettelsene? — Vårt Land

Utvelgelsen av biskop er lang og innviklet og går gjennom mange instanser. Alle kan foreslå kandidater, og bispedømmerådet nominerer fem personer etter intervjuer og undersøkelser. Deretter avgir ulike ansatte og råd sine stemmer, før Kirkerådet tar den endelige avgjørelsen.

Dette er en lang prosess, og den krever tid og ressurser fra mange hold. Like fullt er den unik når det gjelder ansettelser av toppledere i Norge. Hvilke andre ansettelser foregår på en så demokratisk og transparent måte som bispeansettelsene?

Legitimitet

En biskop skal ha legitimitet både på grasrota, blant ansatte og valgte. Dermed er det ikke urimelig at ikke bare folkevalgte, men også prostene får uttale seg om hvem som skal lede dem. At hvem som helst kan foreslå sine kandidater åpent, er et gode for Norges største medlemsorganisasjon. Og at det er Kirkerådet som til sist ansetter, ivaretar nasjonale hensyn og en god sammensetning av helheten i Bispemøtet.

Det finnes ulemper ved dagens ordning, slik det finnes ulemper ved alle ordninger. Men dersom den skal endres, må det være fordi det finnes gode, konkrete forslag. Vårt Land mener at så lenge det ikke foreligger overbevisende alternativer, bør Den norske kirke beholde sin ordning for utpeking av biskoper.