Dette er en leder. I sommer vil Åste Dokka hente fram kjente og ukjente skikkelser fra bibelhistorien på lederplass en gang i uken.

Pilatus var romersk landshøvding i Judea. Med andre ord var han den romerske okkupasjonsmaktens høyeste leder, og hadde blant annet militær makt og ansvaret for å samle inn skatter. Pilatus får en sentral rolle i Det nye testamente når Jesus arresteres og stilles for retten. Korsfestelse var en romersk straff, og det var ifølge evangeliene Pilatus som avsa dommen over Jesus. Likevel har kristenheten i ettertida lagt skylda for Jesu død ganske ensidig på jødene.

Samtalen mellom Jesus og Pilatus er en tungt ladet teologisk utveksling — Åste Dokka

Pilatus er nevnt i alle de fire evangeliene. Vi har også andre historiske kilder som forteller oss om hans regjeringstid. De ulike evangeliene framstiller Pilatus ulikt, og det er scenen fra Johannes-evangeliets kapittel 18 og 19 som er den mest kjente. Den har også fått et langt liv i kulturen, og er blant annet blitt skrevet ut i Mikhail Bulgakovs roman Mesteren og Margarita.

Hva er sannhet?

«Hva er sannhet?» spør Pilatus Jesus. Det hadde vært svært interessant å høre et svar fra Jesus, men Johannes tilfredsstiller oss ikke. I det hele tatt er samtalen dem imellom en tungt ladet teologisk utveksling. Pilatus toer i følge Matteus sine hender, noen skyld hos Jesus kan han ikke finne. Like fullt velger han å lytte til folkekravet om å sette Barabbas fri og la Jesus henrette. Johannes skriver at det skjer fordi han er redd. Hos Matteus sier Pilatus eksplisitt at han er uskyldig i Jesu blod.

Hva skjedde med Pilatus etter den første kristne påske? Det vet vi lite om. Den jødiske historikeren Josefus forteller at han ble kalt inn til keiser Tiberias på grunn av at han hadde håndtert et samaritaner-opprør på altfor brutalt vis. Men før Pilatus rakk å komme til Roma, døde Tiberias, og saken forsvinner ut av soga. I følge Eusebius tok Pilatus livet av seg i 39 e.Kr. på ordre fra keiser Caligula.

Evig liv

Kirkefaderen Tertullian beskrev Pilatus som kristen, noe som i beste fall er helt ubegrunnet. Men han har like fullt fått evig liv gjennom å bli helgenkåret i Den etiopiske ortodokse kirke, og ikke minst gjennom ordene som sies fram hver gang den apostoliske eller den nikenske trosbekjennelse lyder.