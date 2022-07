Kinas uakseptable krav

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Lederen for Representantenes hus i den amerikanske Kongressen, Nancy Pelosi, skal besøke Taiwan. Det har lagt ytterligere press på forholdet mellom stormaktene Kina og USA, ettersom førstnevnte gjør krav på at Taiwan er del av kinesisk territorium.

Nå advarer kineserne om at de vil gjennomføre «kraftfulle tiltak» dersom besøket gjennomføres. Helt siden 1949, da kommunistene vant borgerkrigen og nasjonalistene flyktet til Taiwan, har striden stått om hvem som egentlig representerer Kina. Både Kina og Taiwan gjør krav på å være de rettmessige representantene for det offisielle Kina.

Viktig samtale

De fleste land forholder seg til at fastlands-Kina har denne rollen, men legger likevel til grunn at Taiwans uavhengighet bør respekteres.

Joe Biden har sagt til sine tjenestemenn at han mener det ikke er «en god idé» å gjennomføre et besøk til Taiwan nå. Nancy Pelosi skulle etter planen besøke Taiwan i april, men reisen ble utsatt fordi hun testet positivt for covid-19.

Torsdag skal også president Joe Biden og den kinesiske lederen Xi Jinping snakke sammen, for første gang på fire måneder. Den sjeldne samtalen, som er den femte i rekken mellom de to lederne, skal holdes på et tidspunkt da forholdet mellom USA og Kina er på frysepunktet.

Kina må utfordres

Kinas krav på Taiwan, og stadige trusler om å bruke militærmakt for å gjennomføre kravet, er totalt uakseptabelt. Mye tyder også på at Kina har sett invasjonen av Ukraina som en rettferdiggjørelse av kravet, ettersom truslene har økt i intensitet den siste tiden. Dersom Kina gjør alvor av en invasjon av Taiwan, vil det kinesiske diktaturet for alvor vise at det aldri kan stoles på.

Mange tar til orde for at Kinas trusler og manipulering av mindre stater bør tolereres og aksepteres, ettersom landet er en så stor makt på verdensbasis. Problemet med en slik tankegang er at utviklingen bare går i feil retning.

Kinas makt må utfordres, motsies og kritiseres, dersom forandring skal skje. Det er det all grunn til at Norge og alle andre gode krefter bør gjøre så ofte som overhodet mulig.