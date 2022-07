Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

En alvorlig krise truer EU-landene på grunn av manglende forsyning av gass. Høye gasspriser skaper problemer for mange næringer. Det internasjonale energibyrået IEA advarer også om at det kan bli nødvendig med rasjonering til vinteren. Det kan føre til et alvorlig økonomisk tilbakeslag.

Særlig dramatisk vil det bli dersom Russland kutter leveransene helt. Men selv om leveransene kommer tilbake til nivået de hadde i fjor høst, vil EU ikke kunne bygge opp tilstrekkelige lager til å greie seg over vinteren.

EU-kommisjonen lanserte derfor onsdag en kriseplan, der de blant annet går inn for å redusere forbruket med 15 prosent. Redusert oppvarming i offentlige bygg og en sparekampanje rettet mot forbrukerne er blant forslagene.

Norges nøkkelrolle

Norge har for en gangs skyld en nøkkelrolle for utviklingen i Europa. Norge er etter Russland den største leverandøren av gass til EU. Vi har små muligheter til å øke produksjonen på kort sikt – og dette er nettopp en kortsiktig krise. På lenger sikt må Europa få på plass alternativ energi.

Både G7 og EU-landene har også diskutert å innføre en maksimalpris på gass, både for å motvirke at gassen blir altfor dyr, og fordi Russland tjener så godt på gass-eksporten. Det kan selvsagt føre til mindre russisk interesse for å levere gass. Men Putin kan uansett se seg tjent med å legge politisk press på Europa denne vinteren ved å kutte i gassleveransene.

Norge tjener også godt på høye gasspriser. Men vi bør likevel signalisere vår støtte til å innføre maksimalpris. Vi tjener allerede mer enn nok på høye gasspriser. Og norske forbrukere rammes dessuten av høye strømpriser på grunn av gassprisen. Derfor er det i vår interesse at EU-landene får satt makspris på gassen.

Å betale med penger

«Slutt å klage», sa Jens Stoltenberg i en samtale med parlamentarikere fra EU og Nato. Vi betaler bare med penger, mens ukrainerne betaler med sine liv, påpekte han.

Det kan være nødvendig å minne om. Oppslutningen om hjelpen til Ukraina kan synke dersom folk i Europa opplever at sanksjonene og følgene av krigen rammer dem økonomisk. Stoltenberg har rett i at vi må være villige til å ta vår del av byrden med å forsvare Ukrainas selvstendighet.

Men det er like fullt all grunn til å gjøre det som er mulig for å dempe påkjenningene. Norsk støtte til makspris på gass kan være et bidrag til det.