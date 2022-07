Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken fortalte Vårt Land på nyhetsplass at EU og Norge forbereder seg på at Russland kan sende store grupper flyktninger til Norges grense for å stresse norske myndigheter. Dette er et scenario Norge forbereder seg på. Allerede i 2015, da 5.500 flyktninger kom fra Russland til grenseovergangen på Storskog i Finnmark, så politiet tegn som tydet på organisert transport av utlendinger til grensa mot Norge.

[ Flyktningar kan bli brukt i hybridangrep på Norge ]

Dessverre er misbruk av flyktninger i en sårbar situasjon kun en av mange forsøk på hybride angrep vi ser, eller antar å se fra Putin-regimets side. Med hybrid krigføring menes både konvensjonelle og ukonvensjonelle metoder for krigføring og kan inkludere blant annet propaganda, desinformasjon, elektronisk krigføring, internettmanipulering, undergraving og sabotasje.

Et slikt eksempel er økende bruk av GPS-jamming. Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark, sier til Politiforum at hun frykter liv kan gå tapt. Jamming er å sende ut elektroniske signaler som slår ut andre signal. GPS-jamming rammer i økende grad også passasjerfly. Ved GPS-jamming kan kommunikasjons- og navigasjonssystemer bli slått ut eller miste sin funksjon. Slik jamming har økt betydelig i den nordlige delen av Norge, på grensa til Russland.

Det er viktig at PST og norske myndigheter er på vakt og tar forhåndsregler. Men hver enkelt av oss har et stort ansvar dersom vi deler falske nyheter og propaganda. — Vårt Land

Propaganda og falske nyheter

I mars 2021 skrev Vår Land at Amnesty gikk i Kremls Navalnyj-garn. Aleksej Navalnyj som har vært i opposisjon til Putin-regimet ble først gitt status som samvittighetsfange av Amnesty. Men denne statusen ble trukket tilbake. Russlandsforsker Anton Shekhovtsov mente Russlands propagandaapparat lyktes i en operasjon der de spredte gammel informasjon om Navalnyj for å påvirke hvordan folk i vesten så på ham. Deretter økte de presset direkte mot Amnesty. Det endte med at Amnesty ga Navalnyj tilbake statusen som samvittighetsfange.

Journalisten skrev i mars om hvordan russisk propaganda spres i Norge. De viser til Faktisk.no som skriver at den russisk informasjonskrigen føres av et omfattende og innfløkt nettverk. Blant annet spres propaganda gjennom en lang rekke nettsteder som de fleste ikke har hørt om. Og i motsetning til RT (tidligere Russia Today) og Sputnik, som er åpne om sin tilknytning til russiske myndigheter, skjuler mange aktører forbindelsene sine.

[ Noen uker i høsten 2015 kom 41 nasjonaliteter syklende til Finnmark ]

Mange former

Det siste året har en rekke norske institusjoner, myndigheter og bedrifter blitt hacket. I de fleste tilfeller blir det pekt på russiske aktører. VG skrev i mars at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener etterretningstrusselen mot Norge er høyere nå enn før i krigen i Ukraina – og peker på norsk olje og gass og Norges posisjon i sikkerhetsrådet.

Det er viktig at PST og norske myndigheter er på vakt og tar forhåndsregler. Men hver enkelt av oss har et stort ansvar dersom vi deler falske nyheter og propaganda. Ingen av oss må være naive.