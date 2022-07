Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I rapporten «The State of Food Security and Nutrition in the World» tegner FN et dystert bilde av matvareutviklingen og slår fast at «verden går i gal retning i arbeidet med å få en slutt på sult, matusikkerhet og underernæring i alle former». Sultkatastrofen er uten sidestykke. 2,3 milliarder mennesker sliter nå med å få nok mat.

For fem år siden var fire land i verden i ferd med å vippe under grensa for hungersnød. Nå er 49 land kommet dit. Det viser hvilken fart den negative utviklingen går. Det er særlig de to siste årene at mange land har utviklet seg i negativ retning. Bare i fjor økte antallet mennesker som sulter med 46 millioner.

Tre forhold skaper og forsterker sultkatastrofen som nå spiser seg inn i land etter land. Verdensøkonomien er filleristet etter koronapandemien. Klimaendringer skaper ødeleggende ekstremvær. Krigen i Ukraina bidrar til underskudd av både korn, energi og andre viktige varer. Både krigsherjede Ukraina og Russland, som er underlagt strenge internasjonale sanksjoner, er viktige eksportører av korn. På toppen av dette kutter mange rike land hardt i sin bistand til globale sør for å gi bistand til Ukraina og flyktninger derfra.

Norge bør bruke sin plass i sikkerhetsrådet for å fremme en dugnad mot sultkatastrofen. Det bør skje raskt. — Vårt Land

2023 kan bli verre

FN roper nok en gang varsku. I juni var FNs generalsekretær António Guterres ute med et mørkt langtidsvarsel, skriver NTB: «Det er en reell fare for at det vil bli erklært flere sultkatastrofer i 2022. 2023 kan bli enda verre».

Generalsekretær Helene Partapuoli i Plan Norge sier til NTB de har blitt varslet av kollegaer i flere land om jenter som blir giftet bort fordi familiene ikke lenger har råd til å brødfø dem. «Veldig mange jenter rapporterer også om seksuelle overgrep og trakassering i forbindelse med vannhenting og matutdeling. Jenter er også de første som tas ut av skolen under matkriser», sier hun.

Global dugnad

Som et av de rikeste land i verden bør Norge nå se sitt ansvar. Norge bør bruke sin plass i FNs sikkerhetsråd til å ta initiativ til en global dugnad mot sultkatastrofen. I tillegg til den lidelsen hungersnød fører med seg for mennesker som blir rammet av den, er sult også en stor sikkerhetsrisiko. Slik statsminister Jonas Gahr Støre selv har advart om, kan matmangel skape sosial uro flere steder i verden. Dermed kan sultkatastrofen også skape en mer sikkerhetspolitisk usikker verden.

Norge bør bruke sin plass i sikkerhetsrådet for å fremme en slik dugnad. Det bør skje raskt.

