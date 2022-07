Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nok en gang presenterer et forlag en bok om kristendom og kristendommens historie som ikke når et faglig nivå. Barneboka Jesus på 1-2-3 er ifølge Cappelen Damm «en spennende og humoristisk reise gjennom Jesu liv». Målgruppa er barn i alderen 7–11 år. Men boka presenteres også som en faktabok om Jesus. Forfatter Cecilie Winger har tidligere tatt for seg norgeshistorien, vikingene og 2. verdenskrig.

I en introduksjon av Jesus i starten av boka heter det: «Mange tror masse. Å tro er noe annet enn å vite». Selvsagt er tro noe annet enn å vite. Å presentere dette som «mange tror masse», er kanskje ment som en frisk beskrivelse av tro, men denne innfallsvinkelen gir lite rom for refleksjon og nysgjerrighet om hvorfor mennesker faktisk er kristne, og tror på historien om Jesus. Det kan også gi et feilaktig inntrykk av at kristnes tro bare er fri fantasi som ikke har noen begrunnelse.

Kritikk av boka

Flere forskere er da også kritiske til boka. Reidar Aasgaard, professor i idéhistorie og utdannet teolog mener boka er en forspilt sjanse til å formidle historisk og religiøst materiale på en sakssvarende måte. Han mener den formidler fordommer.

Gunnar Haaland som er bibelforsker og førsteamanuensis ved OsloMet, reagerer på hvilket utvalg av tekster forfatteren lener seg på. Beskrivelsen av Jesus barndom lener seg tungt Thomasevangeliet. Han mener det finnes mer representative historier fra Jesu liv, Derfor mener han boka snubler. Han sier blant annet at:

«Boka presenterer religion fra utsiden. Det finnes ingen Gud som sender Jesus, bare en Jesus som snekrer et budskap han skal selge. Dermed latterliggjøres både Jesu budskap og Bibelens verdensbilde».

Forfatteren av boka tar ingen selvkritikk, men velger heller å skyte på kritikerne: «Den er for lesebegjærlige barn, ikke angstbiterske herrer».

Ammunisjon for kulturkrig

Vårt Land omtalte en tid tilbake en lærebok fra Aschehoug som ga et tendensiøst og fortegnet bilde av kristne. På denne måten blir boka lett ammunisjon i den pågående kulturkrigen. Det samme gjelder boka Jesus på 1-2-3. Også denne teksten kan brukes som ammunisjon til opplevelsen at kristne verdier er under harde angrep. Dermed kan bøkene bidra til polarisering og en aggressiv debatt som ingen er tjent med.

Vi vil også oppfordre Cappelen Damm til å forsøke å gjengi Bibelen, kristen tradisjon og historie på en mer faktabasert og respektfull måte. Ikke minst er det viktig å hente inn rådgivere når slike bøker skal gis ut, som kjenner dette stoffet godt nok til å vite hva som er respektløst og ikke.

