Vårt Land mener: «Nå må alle besinne seg»

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

De siste dagene har Norge nok en gang opplevd det som trolig er terror. Dessverre er vi blitt vant til masseskytinger her i Norge. Først opplevde vi terror i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, deretter forsøkte en gjerningsmann å drepe muslimer i en moské i Bærum. Han ble stoppet, men drepte sin egen stesøster på grunn av hennes asiatiske opprinnelse. Vi hadde også en masseskyting på Kongsberg i vinter. I alle tilfellene ser det ut til at gjerningsmennene hadde som mål å drepe flest mulig mennesker.

Vi har alle et ansvar for å slå ned på slik ordbruk, oppførsel og mentalitet. Vi har alle et ansvar for å besinne oss. Men et like stort ansvar har vi for å si ifra nå andre i vår nærhet opptrer på denne måten. — Vårt Land

Det skeive miljøet rammet

Nok en gang er en gruppe blitt direkte rammet. Politietterforskningen er fortsatt ikke ferdig, men til nå har de omtalt den alvorlige hendelsen som islamistisk terror. De tror angrepet var direkte rettet mot det skeive miljøet i Norge. Alvoret i situasjonen blir ekstra tydelig når PST og politiet frykter for at andre skal følge opp terroren med nye angrep, og dermed anbefalte å avlyse to store arrangementer knyttet til Pride.

[ Halvor Moxnes’ preken: «Derfor må kampen fortsette» ]

Alle må besinne seg

Det vi alle må ta innover oss, er at det skeive miljøet er en gruppe som fra før har vært utsatt for både vold, hets og hat. Dette er ikke nytt. Mange har kjent det på kroppen gjennom hele livet. Derfor rammer angrepet nå hardt og ekstra vondt. Derfor må vi alle ta inn over oss at angrepet også utløser en fordypet frykt og opplevelsen av å være ekstremt utsatt.

Når andre i denne situasjonen hiver seg over tastaturet med hetsende, nedlatende og hatsk ordbruk er det ekstra ille og ekstra rammende. Hets, hat og verbal vold skal vi alltid ta avstand fra. Men akkurat nå er det grunn til å være ekstra skjerpet når noen tyr til slik ordbruk.

Dypt ukristelig

Å ramme andre mennesker i en sårbar og utsatt situasjon er ikke bare mangel på medmenneskelighet. Det er også dypt, dypt ukristelig. Vi har alle et ansvar for å slå ned på slik ordbruk, oppførsel og mentalitet. Vi har alle et ansvar for å besinne oss. Men et like stort ansvar har vi for å si ifra nå andre i vår nærhet opptrer på denne måten.

[ Flere angrep mot Pride-markeringer de siste årene ]