Netanyahus tilbakekomst?

Den unike samlingen av ytre venstre og ytre høyre og av arabiske og jødiske partier i den nåværende regjeringen, var noe nytt og løfterikt i israelsk politikk. Svakheten var at det som samlet regjeringen ikke var noen felles visjon, men ønsket om å presse Benjamin Netanyahu ut.

Netanyahu splittet høyresiden. Delvis skyldtes det hans personlige maktpolitikk, der han gang etter gang gjorde tidligere medarbeidere til sine fiender. Den mer ideologiske høyresiden var misfornøyd med at han ikke sto på for deres agenda. De mer sentrumsorienterte mislikte hans samarbeid med Donald Trump, som svekket støtten fra amerikanske jøder.

Netanyahu forsvant ikke

Derfor gikk flere partier på høyresiden sammen med sentrum og venstresiden for å få ham vekk. Men Netanyahu forsvant ikke. Han er fortsatt leder for Likud, og dermed for opposisjonen mot regjeringen. Nå er også utsiktene til at han blir dømt for korrupsjon mindre, etter at aktoratets hovedvitne i saken mot ham har fått svekket sin troverdighet.

En av regjeringens representanter har allerede meldt overgang til opposisjonen, og flere truer med å følge etter. De er provosert over manglende lojalitet til regjeringen fra venstresiden. De arabiske representantene er på sin side provosert og frustrert over håndteringen av urolighetene i Jerusalem. Det er trolig bare et tidsspørsmål før regjeringen går i oppløsning.

Palestinerne er hardt rammet

Samtidig er livsvilkårene for palestinerne i de okkuperte områdene blitt kraftig forverret. Pandemi og økte priser har rammet hardt. De palestinske myndighetene blir stadig mer ineffektive, og har mistet siste rest av troverdighet. De styrer med stadig hardere midler og menneskerettighetsbrudd. Hamas og andre militante organisasjoner utnytter situasjonen.

Flere terrorhandlinger har ført til at Israel bruker mye hardere metoder på Vestbredden. Det har provosert fram nye uroligheter og sammenstøt, der mange palestinere er drept. Mer vold fra bosettere, og pågående utkastelsessaker mot palestinere, bidrar til håpløshet og frustrasjon. Dette er i ferd med å bli en vond spiral mot stadig mer vold og undertrykkelse.

Da kunne det vært behov for en israelsk regjering med visjon og kraft for samling og forsoning. Derfor er det trist at visjonene for en bred politisk samling er i ferd med å gå tapt i indre dragkamper om makten, der resultatet blir mer polarisering i Israel, og forverring av situasjonen på Vestbredden.

