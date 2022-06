Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Om lag 10.000 ukrainere står i kø for å bli bosatt i Norge. Mange privatpersoner stiller opp for å sikre at flyktningene kommer forbi alt byråkratiet, slik at flyktningene ikke trenger å vente i månedsvis på å bli integrert i norske lokalsamfunn.

Kongelig husrom

Klassekampen meldte mandag at kronprinsparet nå har stilt en av eiendommene sine i Asker til disposisjon for tre ukrainske flyktninger og deres barn. Kronprinsparet ønsker ikke å gi mye informasjon om hvilken eiendom det er snakk om, eller hvem flyktningene er, av hensyn til de ukrainske flyktningene. Det er forståelig. Det vi vet er at flyktningene følges opp etter vanlig prosedyre av utlendingsmyndighetene og Asker kommune.

Gesten fra kronprinsparet er et signal om at alle må trå til, når krisen treffer oss slik som Ukraina-krigen har gjort. Dersom flyktningene skal bosettes i tide, må flere gjøre som kronprinsparet. Myndighetene er nå avhengige av at enda flere privatpersoner melder inn boliger som er disponible for ukrainske flyktningfamilier.

Kongefamilien var selv flyktninger i USA under 2. verdenskrig. Det er derfor et sterkt symbol at denne familien nå er blant dem som åpner dørene for ukrainere som har mistet hus, hjem og trygghet — Vårt Land

Krigen i Ukraina ser ut til å bli langvarig, og den vil sannsynligvis prege samfunnet vårt mer enn noe annet de kommende månedene. Høye priser på drivstoff, strøm, matvarer og materialer er en av konsekvensene. De mange flyktningene Norge har tatt imot er likevel få til sammenligning med andre land i Europa. Det er derfor viktig at nordmenn viser at vi kan håndtere denne flyktningsituasjonen som en større dugnad. Det bidrar kronprinsparet til.

Ingen likegyldighet

I en tid hvor krig igjen preger Europa, er det forbilledlig av kongefamilien å stille opp som de nå gjør. Å huse flyktninger på en av eiendommene sine, er en måte for de kongelige å vise hvilken rolle et moderne kongehus kan ha som forbilder og inspirasjon i krisetid. Det er fremragende rolleforståelse.

Kongefamilien var selv flyktninger i USA under 2. verdenskrig. Det er derfor et sterkt symbol at denne familien nå er blant dem som åpner dørene for ukrainere som har mistet hus, hjem og trygghet.

[ Dumpar asylsøkjarar i Rwanda – flyktningar blir handelsvare ]

Det er også et sterkt politisk signal om hvilken side Norge står på i møte med de russiske overgrepene i Ukraina.

Det offisielle Norge er ikke, og skal ikke være likegyldige.