Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I dag kan Vårt Land fortelle at 15 ulike fellesforslag fra SV, Rødt og borgerlige Venstre stemmes ned når Stortinget behandler vårens forslag fra partier som vil røre flere sider ved norsk flyktning- og asylpolitikk. Styrkeforholdet på Stortinget er endret. Ap, Høyre, Frp og Sp har sammen 133 mandater. Når de er enige, blir flertall mot endringer massivt.

Når partier som SV, Rødt, KrF og Miljøpartiet De Grønne vil mykne opp i reglene for flyktning- og asylpolitikken sliter de med andre ord, da de bare samler 35 representanter til sammen. Og mens både Stoltenberg-regjeringen og Solberg-regjeringen hadde hver sine respektive bremsepartier i regjering, er det nå ingen som har denne bremserollen med en mer liberal flyktningpolitikk i dagens regjering.

Generalsekretær Pål Nesse i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) kaller utviklingen for et dystert varsel. Han mener det har skjedd en generell innstramming av asylpolitikken de seneste årene.

Rekordmange på flukt

Det er en urovekkende utvikling. Det siste Norge trenger er en strammere asyl- og flyktningpolitikk i en verden preget av krig, konflikt, miljøkatastrofer, klimaendringer og matmangel. En fersk rapport fra Flyktninghjelpen viser at selv uten Ukraina i regnskapet øker antallet mennesker i verden på flukt.

Nær 60 millioner mennesker er på flukt i eget land. Aldri noensinne i historien har det vært registrert så mange fordrevne av konflikt.

Da er det rett og slett pinlig at vi har politikere som ønsker å stramme inn asyl- og flyktningpolitikken vår i en slik situasjon.

Den jobben som de mindre partiene nå gjør ved å stille med enkeltforslag og utfordre regjeringen på politikken deres, fortjener å bli løftet frem — Vårt Land

I utakt med velgerne

Nesse tror flere av partiene er i utakt med egne velgere når det kommer til holdningene til flyktninger og asylsøkere. Det har han nok helt rett i. Generelt er det en mye større velvilje for en mildere politikk på feltet enn den som faktisk føres. De store partiene har et særskilt ansvar for å føre en human og raus flyktning- og asylpolitikk.

Den jobben som de mindre partiene nå gjør ved å stille med enkeltforslag og utfordre regjeringen på politikken deres, fortjener å bli løftet frem.

Forhåpentligvis vil de også bli hørt. Men det krever at de andre partiene lytter, tar sitt ansvar – og handler.

