Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fire ganger har ukrainske myndigheter sendt forespørsler til Norge om å ta imot sårende, ukrainske soldater. Det er justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) som opplyser om forespørslene om evakuering, i et skriftlig svar til stortingsrepresentant og Venstre-leder Guri Melby. Norge mottok 23. april, 5., 7. og 10. mai bistandsanmodninger gjennom EUs ordning for sivil beredskap om å tilby medisinsk evakuering.

Regjeringen sier at det eneste de kan si på nåværende tidspunkt, er at spørsmålet er til vurdering. Det er rett og slett ikke godt nok.

[ Ber Norge evakuere såra ukrainske soldatar ]

Det haster

Guri Melby har helt rett i at det ukrainske helsevesenet er svært presset nå. Samtidig fremholder hun at norsk helsepersonell er i stand til å gi svært god medisinsk oppfølging til en gruppe skadde ukrainske soldater.

Det er derfor avgjørende at Norge gjør alt vi kan – og det i et mye raskere tempo enn regjeringen legger opp til – for å støtte og hjelpe disse heltene. De kjemper ikke bare for Ukrainas framtid, men for demokratiets overlevelse — Vårt Land

Regjeringens konklusjon haster. Når det har gått over tre uker fra første forespørsel, virker det som om kriseforståelsen ikke er helt på plass i Justisdepartementet. Andre land har allerede stilt opp. I Polen er det gjort klart for at 7.000 sykehussenger kan brukes til å behandle soldater fra nabolandet, og man har sørget for at spesialtog kan frakte sårede soldater fra Ukraina til Polen.

Norge har tilgang på et ambulansefly som inngår i EUs ordning for sivil beredskap. Flyet ble operativt 1. mars i år, og har allerede bidratt til å evakuere ukrainske pasienter fra Polen til Norge. Man regner nå med at det er rundt 10.000 sårede ukrainske soldater, uten at man vet nøyaktig hvor mange av disse som vil overleve skadene krigen har påført dem.

Soldater forsvarer demokratiet

Man vet for eksempel at det finnes mange sårede, ukrainske soldater som trenger øyeblikkelig medisinsk behandling i det utbombede Azovstal-stålverket i Mariupol. Tyrkia har tilbudt seg å evakuere disse via sjøveien.

Norge bør helt klart stille opp. De ukrainske soldatene som kjemper mot den russiske invasjonen er blant de største demokratiheltene i Europa. Krigen i Ukraina er den viktigste hendelsen for utviklingen av demokrati og menneskerettigheter i Europa siden Berlinmurens fall. Ukraina-krigen er enkelt fortalt en krig mellom et voksende demokrati, mot et aggressivt diktatur. Det er derfor avgjørende at Norge gjør alt vi kan – og det i et mye raskere tempo enn regjeringen legger opp til – for å støtte og hjelpe disse heltene. De kjemper ikke bare for Ukrainas framtid, men for demokratiets overlevelse.

[ Human Rights Watch: Russiske styrker skyld i tortur og likvideringer ]